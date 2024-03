Resistance meets Tresor al Rashomon Club di Roma

Dopo circa 10 anni dall'ultima apparizione italiana, la crew di Resistance is Techno e il Rashõmon Club annunciano la collaborazione con il rinomato Tresor Club di Berlino. Venerdì 12 aprile, il club che ha più contribuito allo sviluppo della musica Techno in Europa farà ritorno in Italia presso il club romano per uno showcase dedicato agli autentici appassionati del genere.

A portare l'essenza del Tresor saranno i Fireground, che si esibiranno in un live set, e Z.I.P.P.O, artisti italiani e djs resident del club berlinese, che rappresentano il valore artistico nostrano a livello globale. Ad affiancarli ci saranno gli Asymptote, fondatori e resident storici di Resistance.

Fondato a Berlino nel 1991, il Tresor Club non è soltanto un luogo dove ballare musica techno. Rappresenta la storia di una città che si è risollevata dopo gli anni difficili della guerra fredda, valorizzando al massimo la volontà di riscatto di una generazione oppressa dalle istituzioni e dalla politica. Il Tresor è stato uno dei primi rifugi per le leggende provenienti da Detroit come Jeff Mills e Robert Hood, contribuendo parallelamente alla creazione di un'etichetta discografica che influenza generazioni di artisti e appassionati da oltre 30 anni.

FIREGROUND (live) Il duo napoletano, resident del Tresor dal 2022, è una delle più grandi novità nel panorama internazionale: il loro live set ad alto impatto sta ottenendo enorme successo in ogni angolo d'Europa. Hanno pubblicato vari dischi su etichette come Tresor, tra cui uno in occasione della celebrazione dei 30 anni del club, e su Ilian Tape, una delle label più influenti del momento, curata dai Zenker Brothers, duo di Monaco di Baviera.

Z.I.P.P.O Dal cuore pulsante del Berghain all'iconico Tresor - dove ora detiene una prestigiosa residenza - e le leggendarie sale del Fabric e del Circoloco, Z.I.P.PO rappresenta l'avanguardia della scena club italiana. La discografia infinita e i set dinamici sono il suo marchio distintivo. Fides Records è la label da lui curata che rappresenta una testimonianza della sua visione sonora. E’ dj resident anche di Resistance da oltre un decennio.

ASYMPTOTE Il duo fondatore e dj resident di Resistance dal 2011, nonchè manager dell'etichetta Suburban Avenue, è la colonna portante della crew. I loro set ad alta energia sono il risultato di una significativa esperienza e un ricco background.

"Se non fosse stato per il Tresor e il suo ruolo determinante, la musica Techno sarebbe completamente diversa oggi, e forse non saremmo neanche a conoscenza della sua esistenza", ha affermato Francesco Murino, membro del team di Resistance, sottolineando: “Siamo orgogliosi di collaborare con un’istituzione così importante per la cultura della Techno, con la quale abbiamo in comune i valori della resistenza culturale e politica, portandola a Roma per la terza volta nella nostra storia”.