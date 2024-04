Requiem D.K. 626 W. Mozart Basilica di San Lorenzo in Lucina

Nella splendida cornice della Basilica di San Lorenzo in Lucina la Prescott Chorale composta da 20 cantori provenienti da Prescott, Arizona USA e i musicisti della Nova Amadeus Chamber Orchestra eseguiranno il celeberrimo Requiem di W.A. Mozart.



Appuntamento Giovedì 16 maggio, con inizio concerto a partire dalle 20:00. L’ingresso è gratuito.



La Prescott Chorale è stata costituita nel 2016 dall'attuale direttore artistico Dennis Houser ed esegue il meglio della letteratura corale con orchestra e solisti professionisti. Un breve elenco di compositori recenti include: Ola Gjello, Ralph Vaughn-Williams, Bach, Mozart, Henry Flurry.

L’ensemble ha effettuato tournée in molti paesi d'Europa quali la Francia, Italia, Spagna, Germania, Jugoslavia ed ha prodotto numerosi CD delle proprie esibizioni. Il primo aprile del 2024 ha eseguito la Messa di Gloria, di Puccini.



Il direttore artistico Dennis Houser, opera nel campo della musica professionale da oltre 50 anni come insegnante di musica, artista e direttore d'orchestra. Le sue esperienze includono la direzione della Master Chorale dello Yavapai College, della Pacific Chorale e della Orange County Master Chorale, la Pacific Symphony, la Pasadena Symphony, la Pacific Chorale, la William Hall Chorale, l'Orange County Master Chorale . Houser è stato direttore ospite in oltre 200 festival musicali a livello nazionale. Recentemente si è esibito come direttore ospite della Prescott Chamber Orchestra insieme alla Master Chorale in una favolosa esecuzione della Messa in si minore di Bach.



Per info – 06 53096944 338 5355979