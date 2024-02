"Pensare con le mani", mostra di Renzo Vespignani

Giovedì 15 febbraio, presso la galleria d’arte Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la mostra “Renzo Vespignani | Pensare con le mani”, dedicata al lavoro del grande Maestro di cui quest’anno cade il centenario della nascita (19 febbraio 1924).



Il titolo della mostra è una citazione presa da uno stralcio dei diari di Vespignani, scritti durante i suoi soggiorni a New York nei primi anni Ottanta, già pubblicato nel Catalogo ragionato dei dipinti, magistralmente curato da Valerio Rivosecchi per le edizioni di Silvana Editoriale nel 2011.



Non è un caso che l’omaggio a Vespignani sia la prima mostra della programmazione del 2024. Ricorre infatti quest’anno anche il 50° anno di attività per la galleria fondata da Gianfranco Ciaffi e oggi diretta dal figlio Francesco. Entrambi condividono da sempre una profonda passione per il lavoro dell’artista romano e in una data così importante, unanime è stata la volontà di celebrarne, si spera non in maniera isolata, la grandezza.



Francesco Ciaffi è anche autore della breve presentazione nel catalogo edito per l’occasione e scrive che “Vespignani ha percorso e anticipato tematiche pittoriche ancora oggi attualissime, lasciando un importantissimo numero di dipinti, disegni, litografie e incisioni, capaci di parlare ancora e anzi sempre di più all’osservatore contemporaneo. Le sue città dei margini, le sue figure decadenti ritratte senza alcuna pietà estetica, le sue carni marchiate, le sue bocche urlanti e fino alle sue struggenti fioriture e alle quasi-astrazioni degli ultimi anni, continuano a sconvolgere e attrarre chi vi si imbatte”.



La mostra, visibile fino al 9 marzo, si compone di circa trenta tra dipinti, tecniche miste, incisioni e litografie che, seppur con salti e lacune, animano un percorso che si snoda dall’opera Primo esempio, piccolo cartoncino esposto alla 27^ Biennale di Venezia del 1954, passando per le Periferie dei primi anni ‘60, alle Bambine e ai Fiori e ai quadri americani dal ciclo Manhattan transfer.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Renzo Vespignani | Pensare con le mani

PERIODO: 15 febbraio – 9 marzo 2024

INAUGURAZIONE: Giovedì 15 febbraio 2024 ore 17:00

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’Arte Edarcom Europa

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni - Appio Latino)

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10,30/13,00 e 15,30/19,30 – Ingresso libero



INFO: 06.7802620 - www.edarcom.it