Renditicongo, la mostra in occasione di Open House Roma 2024

In occasione di Open House Roma 2024, la sede di Amka Social Hub in via dei Reti 23 A, ospita #RENDITICONGO, una mostra e una campagna di comunicazione sociale, a cura dell'associazione AMKA e del fotografo Simone Cerio.

La mostra parla di #skincare, #fashion, #plasticfree, #travel, #haircare, #vintage, #art, #reuse, #spiritual, temi che oggi dominano i feed di Instagram e lo fa affiancando questi hashtag a scatti fotografici iconici dal sapore pop, che ne ribaltano il convenzionale significato, catapultando in un Congo che racconta tutto un altro trend.

Lo stabile è il risultato di un intervento di riqualificazione edilizia che si inserisce con coerenza tra le linee urbanistiche e storiche del quartiere San Lorenzo, offrendo profili di modernità ed elementi dal carattere fortemente identitario. Sede di Amka Social Hub, è uno spazio eventi, luogo di lavoro, progettazione sociale e contaminazione.

La visita alla mostra è consentita a un massimo di 20 persone per volta. La visita ha una durata di 20 minuti, l'accesso è libero per ordine di arrivo. L'accesso alle persone con disabilità motorie è parziale. E' permesso fare foto. Entrata permessa ogni 20 minuti.

Crediti: Simone Cerio, Archivio AMKA. Foto dal sito www.openhouseroma.org