Renato Zero, 6 concerti-evento al Palazzo dello Sport

Lo scorso 8 dicembre, Renato Zero ha presentato "Autoritratto", il suo nuovo album. Un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale.

Tredici brani che compongono lo Zero-mosaico di Autoritratto e che sono il più bel frutto della sconfinata creatività di Renato Zero, una nuova avvincente traversata guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte. Un'avventura musicale ricchissima di suggestioni, dove la genialità di Zero si fonde una volta in più con la sua inimitabile capacità di sorprendere e ispirare.

Il cantautore romano porterà il suo album live in alcuni concerti-evento. Renato Zero, infatti, non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e si prepara a riabbracciare i fan con una serie di imperdibili live prodotti da Tattica che, a partire dal prossimo marzo, lo vedranno protagonista nei palasport di Firenze (il 2-3-5-6 marzo 2024 al Nelson Mandela Forum) e della sua Roma (il 13-14-16-17-20-21 marzo 2024 al Palazzo dello Sport), l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti in AUTORITRATTO e il meglio del suo intero repertorio.

Accanto alle tracce inedite, ognuna con la sua storia unica, a comporre la tavolozza di Autoritratto anche brani che il pubblico ha potuto apprezzare dal vivo nel corso dei monumentali festeggiamenti di 070 al Circo Massimo e sui palcoscenici del tour “Zero a Zero - Una sfida in musica”, ora in versione studio nell’album: da “Quel bellissimo niente” a “Fortunato”, da “L’avventuriero” a “Cuori liberi” passando per “Zero a Zero”.

Foto di copertina di Roberto Rocco