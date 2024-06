"Autoritratto - i concerti evento": Renato Zero al Palazzo dello Sport

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 10/11/2024 al 11/11/2024 Orario non disponibile

Renato Zero torna al Palazzo dello Sport il prossimo inverno. Il cantautore romani ha, infatti, annunciato nuove date nei palasport della sua avventura live “Autoritratto - I concerti evento”, prodotta da Tattica.

Anche nella sua Roma, Renato Zero farà il bis a fine 2024: l'artista ha annunciato la seconda data al Palazzo dello Sport, l’11 novembre per il gran finale di tour. Due, dunque, le date che lo vedranno protagonista nella sua città, 10 e 11 novembre, che sommate agli otto concerti-evento di marzo portano a quota 10 gli show zeriani di quest’anno al Palazzo dello Sport.

I biglietti per le due nuove date sono disponibili dal 27 giugno, su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Con i concerti-evento che lo vedranno calcare, tra settembre e novembre, i palchi dei palasport di Milano, Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma, Renato Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che include, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua ultracinquantennale carriera musicale (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.