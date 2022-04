Renato Zero al Circo Massimo: quattro concerti-evento nella sua Roma

Renato Zero annuncia un’incredibile sorpresa che ha tutto il sapore di una imperdibile festa collettiva. Il grande ritorno dal vivo a settembre, per la prima volta al Circo Massimo - simbolo di Roma per eccellenza - con "Zerosettanta".

Quattro concerti-evento il 23, 24, 25 e 30 settembre, prodotti da Tattica. Quattro nuovi scintillanti capitoli della favola più emozionante e magica del cantautore romano, per riabbracciare il suo pubblico dopo il grande successo di Zero il Folle in Tour, recuperare ed estendere i festeggiamenti per il traguardo della sua cifra più tonda e celebrare con i fan i 55 anni di una carriera irripetibile.

Quattro appuntamenti che saranno un viaggio lungo la storia artistica di Renato, durante il quale i fan potranno ascoltare i brani dell’intero repertorio del grande artista romano, dagli anni 70 ad oggi.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su renatozero.com, vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket dalle ore 11 di lunedì 11 aprile.