Remix 4.4, la mostra di Gian Luca Gentili

Una nuova personale di Gian Luca Gentili inaugura a Roma, lunedì 17 aprile 2023 dalle ore 17:00.

REMIX 4.4, è il titolo della mostra curata da Marta Banci, in cui l’artista presenta quarantaquattro tele, di grandi e piccole dimensioni, dittici, assemblaggi, sculture, animate da un intreccio di segni, simboli e parole.

Gentili, nella nuova produzione artistica, genera immagini bizzarre di un mondo fantastico quasi futuristico, che dialogano armoniosamente tra loro.

Testimonianze di un mondo selvaggio e poco ordinario, le opere di Gentili catapultano il visitatore in una nuova dimensione sospesa, in un ambiente dove non manca il colore.

REMIX 4.4 esplora i poliedrici interessi dell’artista, il quale slega ogni atto creativo da possibili gerarchie e celebra un’arte primitiva. La pittura comunica il suo mondo interiore, Gentili è l’artista “ribelle” che ha inseguito fin da subito i suoi ideali: nelle sue tele c’è tutto, non risparmia i colori e l’arte è la sua voce.

Le sue opere sono caratterizzate da corpi animati, l’essere umano viene spogliato di ogni particolarismo per generare figure sempre meno umanizzate, abbozzate in maniera quasi puerile. Volti, donne, accenni di ritratti che si alternano a creature antropomorfe, donano allo spettatore un forte senso di vivacità.

Avverso da sempre a un ordine prestabilito, l’artista crea movimento, celebra l’arte, la musica, rappresenta la vita ed esplora nuove vie.