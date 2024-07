Rell Rock18 World Tour Italia, rassegna cinematografica dedicata all’arrampicata

REEL ROCK 18 World Tour Italia, la rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo dell’arrampicata, torna a Roma il 25 settembre al The Space Cinema Moderno.



Presente in Italia dal 2018, Reel Rock è il festival nato per celebrare sul grande schermo l’arrampicata, disciplina olimpica da Tokyo 2020.

Quattro corto e medio metraggi, di genere e in luoghi diversi, incentrati sulla tematica dell’arrampicata outdoor: storie avvincenti che celebrano le imprese umane, spingendosi oltre i confini della narrazione e dell'ispirazione con film che vedono la partecipazione di grandi scalatori come Josh Wharton, Vince Anderson e Sachi Amma.

Uno sguardo unico sulla continua sfida tra l’uomo e la roccia e non solo, in grado di appassionare una community sempre più ricca di amanti del climbing e spingere atleti in tutto il mondo a spostare più in alto gli obiettivi da raggiungere.



Il film "Climbing Never Die" segue il viaggio del giornalista Matt Groom nell'Ucraina devastata dalla guerra, dove scopre una comunità unita dall'amore per l'arrampicata, ma profondamente segnata dal conflitto: per il secondo anno di seguito prosegue l'esplorazione di storie in cui l'arrampicata si interseca con questioni globali, un tema già esplorato lo scorso anno con "Resistance Climbing", il pluripremiato documentario girato in Cisgiordania prima della guerra tra Israele e Hamas del 2023, che ha rivelato il potenziale dell'arrampicata nel trascendere i conflitti.



Gallery







Reel Rock sottolinea il potere dell'arrampicata, che va oltre le prestazioni atletiche, diventando veicolo di pace, resilienza e speranza in contesti difficili.