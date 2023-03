Religio Urbis - Mostra personale di Tempio Industriale alla Sacripante Art Gallery

Alla Sacripante Art Gallery di Roma arrivano le opere d’arte sacra contemporanea di Valerio Perino (Tempio Industriale). La mostra “Religio Urbis”, a cura di Un Quadro di Te A.p.s. sarà aperta al pubblico da venerdì 24 marzo a martedì 11 aprile 2023 e accoglierà le ultime produzioni dell’artista torinese.



Tempio Industriale realizza le sue immagini e sculture prendendo come riferimento le impressioni che ricava dai paesi e popoli che impara a conoscere durante i suoi viaggi personali, formativi e di lavoro. In questo periodo di riflessione raccoglie dalla strada o da luoghi abbandonati i materiali scartati che andranno a comporre le sue opere: bulloni, rondelle, immagini da vecchi libri, viti, fili di ferro, statuine, tappi di bottiglia e anche cartoni della pizza. Il suo obiettivo è quello di evidenziare la vacuità e secolarizzazione della società Occidentale, denunciandone il consumismo sfrenato e opponendole produzioni artistiche con valori legati alla tradizione, alla cultura, al sacro e al lavoro.



“Religio Urbis” è una mostra facente parte del progetto “Shemà. Il fruscio dello Spirito” ideato da Un Quadro di Te A.p.s. per accompagnare Tempio Industriale e le sue opere in un pellegrinaggio ideale e concreto tra le anime dei visitatori e luoghi legati alla storia e al Sacro. L’esposizione romana è curata e organizzata da Un Quadro di Te A.p.s.





Per ulteriori informazioni si prega di contattare: unquadrodite@gmail.com