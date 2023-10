Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Relics, mostra personale di Solo e Diamond a cura di Marta Di Meglio e Mariangela Troiano. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, sabato 21 ottobre dalle ore 18:30.



Immaginate di ritrovare, durante un trasloco, numerose opere dimenticate…

Così un anno fa nasce l’idea di Relics, una mostra che raccoglie e racconta il percorso creativo e artistico di Solo e Diamond, dagli inizi fino ad oggi. Un viaggio affascinante nell’anima creativa dei due artisti che parte dalle sperimentazioni iniziali e passa per le eclettiche influenze che hanno plasmato la loro carriera.



Con la mostra si aprono idealmente le porte del loro studio condiviso, lo spazio che ha custodito gelosamente per tanti anni i lavori, e si svelano opere rimaste nascoste, rappresentative delle tappe evolutive delle loro carriere sviluppatesi tra sperimentazioni artistiche, cambi di rotta e salti temporali. Una selezione di opere diverse che racconta, anche attraverso la scelta del supporto e delle cornici, il passare del tempo, con uno sguardo anticipatorio alle scelte artistiche future.



Con gli occhi del presente, forti possono apparire i contrasti con quello che oggi è il lavoro dei due artisti, per stile, scelta dei soggetti e tecnica. L’insieme di opere così diverse stupisce e si presta a trasformare lo spazio espositivo, complice anche il particolare allestimento.



Tra nostalgia e curiosità, Relics diventa l’opportunità per conoscere per la prima volta o per continuare a riscoprire le radici della storia dei due artisti che continuano a reinventarsi. Un’esperienza che sorprende il pubblico che non dovrà lasciarsi sfuggire l’opportunità di portarsi via subito un pezzo unico senza aspettare la fine della mostra.



A cinque anni dalla loro ultima mostra insieme, Solo e Diamond, hanno deciso di unire le forze per creare un’inedita esperienza artistica da offrire al loro pubblico.



Dal giorno dell’inaugurazione e per tutto il periodo della mostra sarà disponibile, presso la galleria, un’edizione limitata di t-shirt serigrafate a mano da Moro Grafica con un disegno inedito realizzato dagli artisti in occasione della festa di Halloween.



Sabato 28 ottobre evento speciale di Halloween in collaborazione con Moro Grafica e Respect Project con stampa serigrafica live a tema con la serata.



Sabato 4 novembre finissage con dj set.



Gallery







Ingresso con tessere Arci