È in programma sabato 11 giungo al Lian Club, il release party di ‘Una sceneggiata’, il nuovo album di Francesco Forni, uscito a marzo per SoundFly.



Un concept album di 13 brani, scritti e cantati in napoletano, che ruotano intorno alla storia di Spacciatore, spettacolo teatrale con soggetto di Pierpaolo Sepe e la drammaturgia di Andrej Longo.



Anticipato dall’uscita di “Pure si fosse” (https://youtu.be/3lSF0NkdZoo) e “Gelusia” (https://youtu.be/vJAwiKuisuo), “Una sceneggiata” ci racconta una storia d’amore. Il contesto è “la strada” con tutte le sue contraddizioni e le sue insidie. Una sorta di West side Story ambientata nei vicoli del centro storico di Napoli, dove un ragazzo che inizia a lavorare alla piazza di spaccio de La Sposa si innamora di una studentessa fuorisede di buona famiglia. Le conseguenze saranno disastrose e solo il gesto di sacrificio di Dragonbol, tossico/supereroe, tirerà fuori dai guai i due innamorati.



Con Francesco Forni sul palco del Lian Club, Carmine Iuvone (basso), Sebastiano Forte (chitarra elettrica) a Fabiano Giovannelli (batteria).



«La scrittura di queste canzoni mi ha profondamente toccato - racconta Forni. Alcune di queste non ho potuto fare a meno di scriverle piangendo. Ho scoperto dopo molti mesi che stavo parlando della mia caduta e del mio fare i conti con le conseguenze delle mie scelte. Mi sento legato a questo lavoro come forse a niente altro del mio lunghissimo curriculum anche perché si tratta del primo album interamente scritto e cantato in lingua napoletana, il che mi ha permesso di scoprire un nuovo modo di lavorare sui testi, di comporre e di usare la voce».