"Relative Calm", Robert Wilson all'Auditorium Parco della Musica

Trascorsi decenni dall'opera seminale Einstein on the beach, Robert Wilson torna al lavoro con la leggendaria coreografa Lucinda Childs per realizzare lo spettacolo Relative Calm, un trittico che comprende la rivisitazione di due coreografie di Lucinda Childs su musiche rispettivamente di?John Adams e di?John Gibson e una nuova creazione in prima assoluta sulle musiche del Pulcinella composte da Igor Stravinsky per i Ballets Russes di Diaghilev e di cui ricorre nel prossimo anno il centenario della prima esecuzione nella versione strumentale basata esclusivamente sugli spartiti di Pergolesi

“L’intero spettacolo, nelle sue tre parti simmetriche sarà come un orologio che misura il tempo, come il susseguirsi delle ore del giorno –?dice?Robert Wilson– una costruzione di spazio e tempo”.?

Si può indicare come inizio il 1962 quando Wilson si trasferisce da Waco in Texas a New York per iscriversi al Pratt Institute; oppure il 1966 quando avvia la Byrd Hoffman School, il suo primo laboratorio delle arti al 147 di Spring Street; oppure il 1970 quando sorprende addetti ai lavori e grande pubblico con “Deafman glance” al Festival d’Automne di Parigi. In ogni caso è da più di mezzo secolo che Robert Wilson non smette di stupirci con la sua straripante creatività che – unita al suo personale rigore stilistico – ancora oggi continua a sorprendere, attraversando e contaminando tutti i linguaggi della contemporaneità.

Lo spettacolo in prima mondiale è prodotto da Fondazione Musica per Roma insieme a Teatro Comunale di Bologna, Théatre Garonne\scène européenne di Toulouse. Il progetto e l’ideazione sono di Change Performing Arts, la struttura produttiva creata e diretta da Franco Laera che da oltre quarant’anni affianca l’artista americano in tante avventure artistiche nei quattro angoli del mondo.? Impegnati nel progetto i danzatori della MP3\dance company diretta da Michele Pogliani e la Parco della Musica Contemporanea Ensemble diretta da Tonino Battista che ha registrato per l’occasione le musiche del Pulcinella di Stravinsky.