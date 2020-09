Apre Il Regno di Babbo Natale: un mondo incantato a un'ora da Roma

C'è un Regno incantato che sorge sulle colline di Vetralla, piccolo borgo nei dintorni di Viterbo. Ed è il Regno di Babbo Natale. Un luogo magico, dove chiunque varchi i suoi cancelli, torna inevitabilmente bambino. Perché si dice che il Natale sia dei più piccoli, ma in realtà il Natale è di tutti: da zero a mille anni.

Questo meraviglioso mondo riapre le sue porte il prossimo 18 settembre e resterà aperto 7 giorni su 7 fino al 17 gennaio 2021. Un lungo periodo, anche se per il Natale non c’è mai troppo tempo, nel quale chiunque potrà immergersi in un’atmosfera incredibile e unica. Un percorso emozionale posizionato su oltre 4 mila mq, dove lui, il padrone di casa, quel signore un po’ d’antan, vestito di rosso, con il berretto a pon pon e la lunga barba bianca, assieme agli elfi, agli schiaccianoci, alle renne e a tutti i protagonisti del Regno, attende i visitatori.

Lo scorso anno, per esempio, sono stati 550 mila e se ne attendono altrettanti, e anche di più, in questo 2020 un po’ diverso rispetto al solito, ma che non scoraggerà il nutrito esercito di chi ama Babbo Natale e vuole trascorrere del tempo con lui.

Impossibile raccontare la suggestione di un Bosco Incantato, della Casa di Babbo Natale, della Fabbrica dei Giocattoli degli Elfi, o semplicemente passeggiare nel Victorian Village. Sono tutte attrazioni uniche, che bisogna vivere per respirarne quel singolare e particolare clima che solo il Regno di Babbo Natale riesce a creare.

Ecco perché il Regno ha deciso di aprire le porte tutti i giorni: per permettere a chiunque di intervenire, nel rispetto delle normative anti-Covid19 e del distanziamento sociale. Tutto è stato pensato per un’esperienza sicura e piacevole. Perché si sa, non ci può essere magia senza sicurezza.

L’apertura dunque è prevista il prossimo 18 settembre 2020 alle ore 15.30. Mentre dal 19 settembre 2020 e fino al 17 gennaio, Il Regno seguirà l’orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, 7 giorni su 7, sempre con ingresso gratuito. Per tutte le informazioni si può consultare il sito: www.ilregnodibabbonatale.it.