ESPOSIZIONE COLLETTIVA A CURA DI MARTA DI MEGLIO



Dal 4 al 18 febbraio

OPENING

Sabato 4 febbraio ore 18.30



Con Alessandra Carloni | Amalia Caratozzolo | Bad Claudine | Beniamino Leone | Elia 900 | Elisabetta Sichel | Federico Ruxo | Francesca Mariani | Giovanna Noia | Giulia Brancoli | Giulia Gardelli | Giusy Guerriero | Gojo | Jerico Cabrera | Krayon | Lady Nina | Lola Poleggi | Marco Rea | Martina Cips | Matteo Brogi | omino71 | Vale Rap | William Tucci



Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Red Thread, esposizione collettiva alla sua seconda edizione a cura di Marta Di Meglio, dedicata alla rappresentazione dell’amore in tutte le sue declinazioni. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, sabato 4 febbraio alle ore 18.30.



Parlare d’amore non è mai semplice. Da sempre uno degli argomenti predominanti all’interno del mondo dell’arte, è stato descritto e analizzato in tutte le sue molteplici sfaccettature: raccontato come romantico, passionale, morboso, libero, corrisposto o platonico; questo sentimento non smette di destare interesse.



Si possono trovare nuovi modi per raccontarlo? A questa domanda hanno risposto gli artisti, realizzando delle opere nelle quali rappresentare la loro personale e significativa idea riguardo questo sentimento. Nella seconda edizione di questa collettiva dedicata al tema, l’amore viene indagato come concetto amplio che abbraccia molteplici visioni e mondi, dal sentimento che attrae due persone alla rappresentazione dell’affetto, dalla forma di pura spiritualità al desiderio più passionale.



Visitare la mostra sarà, quindi, come seguire un immaginario filo che collega ogni singola opera attraverso un dettaglio o particolare di colore rosso, attraverso un percorso che porterà lo spettatore a scegliere e costruire la sua personale visione dell’amore.