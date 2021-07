Recordando Piazzolla y Gardel: Javier Girotto e Gianni Iorio alla Casa del Jazz

Il duo Girotto-Iorio presenta un omaggio a due grandi esponenti del tango argentino: Astor Piazzolla e Carlos Gardel.

Lo spettacolo si sviluppa sotto forma di concerto per soli Bandoneon-Sax ed Orchestra d’Archi. In scaletta non solo composizioni di Astor Piazzolla (Jeanne y Paul; ElPenultimo; Mort; Cafè 1930; La Felure) e di Carlos Gardel (Por una cabeza, Sus ojos secerraron, Lejana tierra mia) ma anche composizioni originali a loro dedicate scritte da Girotto (Madres; Passione in fuga; Medellin 1935; Dedicado a) il cui stile ha un filo diretto col mondo latino e soprattutto con il jazz ed il nuovo tango.

Le composizioni in programma dei grandi maestri Piazzolla e Gardel oltre ad essere poco eseguite sono tutte rivisitate con inedite orchestrazioni ed originali arrangiamenti per Bandoneòn - Sax e Orchestra d’Archi con parti per soli Sax e Bandoneòn. Gli arrangiamenti,le orchestrazioni e il singolare organico strumentale rendono il concerto unico nel suo genere e molto accattivante.

