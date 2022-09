Recchia, Rea, Bintzios, Merenda 4ET in concerto al Charity Café

Venerdì 30 settembre sul palcoscenico del Charity Café andrà in scena il quartetto composto da Recchia | Rea | Bintzios | Merenda. I curriculum di Paolo Recchia, Andrea Rea, Alessandro Bintzios e Francesco Merenda sono ricchi di collabor azioni con artisti nazionali ed internazionali, collezionate nei jazz club e jazz festival più noti. I quattro artisti si ritrovano per dare vita ad un concerto assolutamente da non perdere. La veste musicale del quartetto è composta da brani originali e da par ticolari arrangiamenti di standard d ella tradizione jazzistica. Il risultato è un sound originale, fresco, frutto della forte intesa musicale che lega i 4 musicisti.



Line-up

Paolo Recchia: sax alto

Andrea Rea: piano

Alessandro Bintzios: contrabbasso

Francesco Merenda: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione