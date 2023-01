Reboot Lab, laboratorio per insegnare a rigenerare i vecchi computer

Da gennaio a marzo 2023 la programmazione culturale di Technotown, hub della scienza creativa di Roma Capitale, si focalizza sull’economia circolare e su come la cultura open possa supportare lo sviluppo e l’innovazione in modo sostenibile.

Con il supporto di ASSIPOD.org - Associazione Italiana Podcasting, partner di Technotown, e dell’Associazione Linuxshell Italia, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, verranno realizzate una serie di iniziative dedicate a giovani, studenti delle scuole medie e superiori, docenti e formatori, creativi, podcaster e semplici curiosi.

Mercoledì 25 gennaio e 1 febbraio, dalle 15.00 alle 16.30, si terrà Reboot Lab, un laboratorio per insegnare a rigenerare i vecchi computer con l’installazione di sistemi operativi e software open source.

Domenica 5 febbraio alle ore 17.00, nella Sala Teatro di Technotown, verrà inaugurata la mostra Reboot Photography Open Exhibition dedicata al tema della Circolarità: le fotografie raccolte saranno esposte fino al 31 marzo.

Al centro delle iniziative, lunedì 30 gennaio, ci sarà Reboot Summit, con un’intera giornata durante la quale dalle 10.00 alle 18.00, esperti di economia circolare e cultura open condivideranno le loro conoscenze ed esperienze. Tavole rotonde, workshop, talk e sessioni di networking permetteranno di scambiare idee su come implementare questi concetti nella pratica quotidiana. Durante la giornata sarà possibile partecipare, dalle 15.00 alle 16.00, anche a Reboot Challenge, un laboratorio di riciclo creativo per imparare a creare gadget tech con materiali di scarto come cartoni o tappi di plastica.

Tutte le iniziative si svolgeranno all’interno della Casa del Podcast di Technotown. Per partecipare gratuitamente agli eventi è necessaria la prenotazione online sul sito https://assipod.org/rebootsummit.