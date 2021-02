Realtà aumentate, la mostra

In questa doppia mostra vengono esposte maschere provenienti da tutto il mondo e opere interattive in realtà aumentata realizzate da Artematiko.

L’esperienza etnologica e quella contemporanea espongono in modo problematico l’esigenza umana di studiare dei dispositivi per “amplificare la comunicazione” attraverso strumenti appositamente studiati.



La mostra “Realtà aumentate” darà l’opportunità di vivere queste esperienze in entrambe le modalità:

La collezione di maschere di Cappella Orsini lab viene in parte messa a disposizione del pubblico che ne potrà indossare alcune in sicurezza.



Le sette opere di Artematiko prendono spunto da immagini caratteristiche della Roma storica per intraprendere un viaggio interattivo. Usando la realtà aumentata Artematiko, trasforma quelle architetture iconiche nei luoghi dell’anima che essi stessi evocano.



Un piccolo spettacolo per ogni opera con CUFFIE o AURICOLARI. Basterà scaricare gratuitamente l’app ARTIVIVE disponibile per tutti gli smarphone o tablet.



La combinazione dei due linguaggi è lo spunto per riflettere sui nuovi media e sul valore della comunicazione interpersonale alla luce della recente situazione pandemica.



Artematiko ha sempre lavorato con immagini, disegni, illustrazioni, pittura tradizionale, digitale e materiali vari per la costruzione di scenografie od oggetti d’arte. Grazie alla sua personalità poliedrica e i suoi numerosi interessi ha acquisito varie esperienze professionali e abilità, che sfrutta sia in campo artistico che del videomaking. Le sue opere sono state presentate anche al Bright Festival di Firenze e al MACRO di Roma.



La collezione di maschere di Cappella Orsini lab è costituita da oltre cento pezzi provenienti prevalentemente dall’ Asia con incursioni nelle Americhe e in Africa. La selezione di pezzi è iniziata nel 2011 e riunisce esemplari realizzati in vari materiali: dalla carta pesta al legno, dal cuoio al bronzo, da materiali tessili alla ceramica.

Evento gratuito

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a questo link: https://bit.ly/realtàaumentate

Orari consueti Lun -Ven dalle 12:00 alle 18:00

L'artista sarà presente dalle 15:00



Visto il grande interesse la mostra è procrastinata fino al 26 Febbraio

Gallery