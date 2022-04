La Produzione Artistica STUDIO SOUND è lieta di annunciare lo spettacolo RAY & ARETHA SOUL ORCHESTRA. Quindici artisti sul palco per un concerto unico e imperdibile.



Ad interpretare Ray Charles e Aretha Franklin le grandi voci di Giulio Todrani e Roberta Orrù, accompagnati da un coro rappresentato dai “7HillsGospel”. Una band soul capitanata da Alfredo Ventura al pianoforte e arrangiamenti, Santi Isgrò alla batteria, Andrea Casali al basso e Marco Gentilini alla chitarra. Tutto sarà arricchito da una sezione di fiati composta da nomi illustri: al Sax contralto Eric Daniel, al sax tenore Antonio Giordano, alla tromba Pietro Pellegrini e al trombone Elisabetta Mattei.



Il Tour inizierà Venerdì 13 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Ghione in Roma, per poi continuare in tutta Italia. “La musica Soul e la storia di due grandi artisti come Ray Charles e Aretha Franklin mi hanno convinto ad iniziare questa avventura, affinché tutti, giovani compresi, possano apprezzare dal vivo questo genere musicale. La musica è emozione e con questo spettacolo cercheremo di farvi vivere per due ore un vortice di sensazioni uniche irripetibili” ha affermato Leandro Iorio il produttore dello spettacolo.



Uno spettacolo per persone di ogni età, per gli appassionati del genere e per coloro che hanno voglia di tornare a sentire la grande musica dal vivo. Per acquistare i biglietti basta andare sul sito ticketone.it