Rauw Alejandro, unica tappa romana a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 29 settembre l’atmosfera si fa internazionale a Cinecittà World con i ritmi contagiosi di Rauw Alejandro. Tra gli artisti più influenti dell’attuale scena musicale Urban Latin, la superstar portoricana da miliardi di stream porta sul palco del Parco divertimenti di Roma, alle ore 21, l’unica tappa romana del suo Saturno World Tour.

Con oltre 20 milioni di followers e 48 milioni di ascolti mensili su Spotify, il giovane cantante, compositore e produttore portoricano appartenente alla nuova generazione di artisti “Reggaeton” registra sold out in tutto il mondo e venerdì 29 porterà in scena a Cinecittà World uno spettacolo esplosivo e futuristico: ad accompagnare il suo concerto live saranno ballerini, animazione e djset.

Con la sua carica di energia al sapore di reggaeton dal tocco elettronico il cantante latino infiammerà la platea con una performance che renderà l’ambiente caliente sulle note di successi come "Todo de Ti", “Dile a èl” e "Reloj" e tutte le hit che lo hanno portato a scalare le classiche internazionali.

Il primo singolo “Toda” ha sancito il suo ingresso nella musica nel 2017. Il vincitore di 1 Latin Grammy, nominato ai Grammy Awards, vanta numerose e importanti collaborazioni con artisti di fama mondiale, tra cui Nicky Jam, Selena Gomez, Luis Fonsi, Jennifer Lopez, Shakira e Rosalìa.