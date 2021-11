Rassegna "Luci sulla Togliatti" al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Dal 17 al 25 il Teatro Biblioteca Quarticciolo dedica una rassegna a Viale Togliatti per sovvertire gli stereotipi di un tema mai abbastanza approfondito, quello del mondo sommerso del lavoro sessuale.



La ricorrenza della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne invita a riflettere sulle oppressioni sistemiche che si ripercuotono sulle donne, non solo a livello fisico. La collocazione degli eventi a ridosso di Viale Togliatti, spinge a focalizzare quelle legate al del lavoro, quello sessuale: un tema rimosso che per i residenti del Quarticciolo si incorpora quotidianamente in storie e vissuti. La rassegna inizia il 17 novembre alle ore 19.00 con l'incontro LetteraturaDuemila a cura di Francesca De Sanctis in dialogo con Maria Pia Ammirati, autrice di Vita ordinaria di una donna di strada [Mondadori], in collaborazione con Biblioteche di Roma. Il libro riflette sulla bassa carcerazione per chi pratica la tratta degli esseri umani attraverso la storia della protagonista Nadia. Si prosegue Giovedì 18 novembre alle ore 21.00 con la lecture I want to shake you off me | maybe this is my dancing dell'artista Giorgia Ohanesian Nardin. La lecture tesse un discorso attorno alle parole riposo e piacere volendo guardare ai paradigmi complessi e molteplici che esse contengono mediante un approccio transfemminista. Sabato 20 novembre ore 21.00 e Domenica 21 novembre ore 17.00 va in scena Togliatti Mon Amour di Carlotta Piraino in collaborazione con Fortezza Est e Festival Mauro Rostagno. Lo spettacolo racconta il mondo notturno di viale Palmiro Togliatti, attraverso la storia del “Furgonaro”, utente del blog Spotted Togliatti cui diversi “clienti” scrivono in anonimato recensioni dei propri incontri. Chiude la rassegna Medea per strada uno spettacolo itinerante per 20 persone alla volta. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Festival Mauro Rostagno con repliche Martedì 23 novembre ore 21.00, Mercoledì 24 novembre ore 19.00 e 21.30, Giovedì 25 novembre ore 21.00. Con Elena Cotugno che scrive il testo insieme a Fabrizio Sinisi, per la regia di Gianpiero Alighiero Borgia, Medea per strada è un viaggio fisico ed emotivo lungo Viale Togliatti attraverso la storia di migliaia di vite. Gli spettatori salgono a bordo di un bus urbano nei pressi del teatro, poco dopo la partenza, ne interrompe la corsa una appariscente passeggera ritardataria.





PROGRAMMA:



Mercoledì 17 novembre

ore 19.00 | Incontro

LetteraturaDuemila

Francesca De Sanctis incontra

Maria Pia Ammirati – autrice di Vita ordinaria di una donna di strada [Mondadori]

in collaborazione con Biblioteche di Roma. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



Giovedì 18 novembre ore 21.00 | Lecture

I want to shake you off me | maybe this is my dancing (lecture)

di e con Giorgia Ohanesian Nardin /VAN



Sabato 20 novembre ore 21.00

Domenica 21 novembre ore 17.00 | Teatro

Togliatti Mon Amour

di Carlotta Piraino

con Carlotta Piraino e Furgonaro

regia e disegno luci Carlotta Piraino

disegno audio Massimo Di Rollo

movimento scenico Lisa Rosamilia

video Marco Rizzari e Daniele Casolino

grafiche Beatrice Novelli

progetto fotografico Pietro Guglielmino



Martedì 23 novembre ore 21.00

Mercoledì 24 novembre ore 19.00 e 21.30

Giovedì 25 novembre ore 21.00 | Teatro

Medea per strada

con Elena Cotugno

parole di Fabrizio Sinisi e Elena Cotugno

progetto e regia Gianpiero Alighiero Borgia

allestimento Filippo Sarcinelli



in collaborazione con Festival Mauro Rostagno