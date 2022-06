Vivi il saluto al sole, rassegna gratuita di yoga a Villa Pamphilj

Torna lo yoga gratuito a Villa Pamphilj. Dallo scorso 11 giugno, infatti, ViVi, il Lifestyle & Food brand, fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, ha annunciato l'avvio di una nuova stagione di benessere in una delle ville più belle di Roma.

Da martedì a domenica, fino all'11 settembre, ViVi – Villa Pamphili offrirà lezioni gratuite di yoga per appassionati e neofiti. Inoltre ogni mercoledì dalle 18 alle 19, ci sarà lo Yoga Bimbi a cura di YogAyur.

L'iniziativa, con il patrocinio di “VIVI il saluto al Sole”, è in linea con un approccio sempre più attento alla qualità dei prodotti e dei contesti in cui vengono proposti, con particolare attenzione all’ambiente. Un impegno che VIVI ha fortemente voluto e sostenuto, dal 2013, fino a farne un vero e proprio punto di riferimento per l’estate romana.

“Siamo consapevoli di quanto sia importante un buon equilibrio psico-fisico - hanno detto Daniela e Cristina di Vivi - e lo incoraggiamo con la proposta di piatti sani all’interno dei nostri locali, e, nell’ambito di questa rassegna, con lo yoga e la pratica meditativa". e proseguono, "Da due anni siamo una società benefit perché miriamo a diventare una realtà di business sostenibile ed esercitare, così, un impatto positivo sulla società e l'ambiente che ci circonda, mettendo in primo piano il bene comune. Ringraziamo il Presidente del XII Municipio, Elio Tomassetti, e il Comune di Roma che hanno patrocinato questa iniziativa ritenendola meritevole e rilevante per la Città”.

Il saluto al sole a Villa Pamphilj

Il “Saluto al Sole” consiste in una sequenza dinamica di 12 posizioni, da realizzare in un movimento fluido, abbinato alla respirazione. Questa pratica yoga ha numerosi benefici: è molto efficace per allungare e tonificare i muscoli del corpo, aiuta a correggere posture sbagliate, sviluppa concentrazione, coordinazione ed equilibrio, calma la mente e regola il sonno. Accanto al bistrot di Villa Pamphili, le lezioni saranno un modo piacevole per fare sport e respirare l’aria pulita nella tranquillità del parco, che con i suoi grandi spazi garantisce anche il distanziamento di sicurezza tra le persone.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino e iscriversi alla VIVI Green Card sul sito VIVI. Dopo la pratica, si potrà gustare in allegria un aperitivo o una cena sana e leggera, con i dolci colori del tramonto e il verde intenso del parco intorno, ammirando una magnifica vista sulla città.