La Rassegna 'Etnika' e la Sfilata di Moda 'Fashionable Art'

La Galleria Internazionale Area Contesa Arte presenta la Rassegna 'ETNIKA', di venerdì 28 Giugno alle ore 18, per scoprire le Etnie piu? profonde e sommerse.

Sono stati proposti 20 volti africani, tutti decorati con pigmenti naturali in occasione delle usanze tipiche dell'Africa. Gli artisti si sono ispirati esclusivamente alle linee e ai colori che li caratterizzano, scegliendo uno o più volti per creare la loro Opera d'Arte. Non e? stata richiesta la necessaria rappresentazione di un volto o di un figurativo, bensì di un’opera costituita da segni, colori, forme e linee che caratterizzano esclusivamente una singola immagine. La Galleria, al vincitore, metterà a disposizione il Primo Premio di una Mostra Personale, nella Sala Dalì, del valore di 700€.



La Galleria Internazionale Area Contesa Arte presenterà, inoltre, in collaborazione con Serena Pizzo e la sua OltremodoTV, la Sfilata di Moda 'FASHIONABLE ART' che si terrà Venerdì 21 Giugno alle Ore 18:00.