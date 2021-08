Rassegna di cinema 'Fili' (film, luoghi e incontri)

L’associazione culturale PiniSpettinati, in collaborazione con Alias APS, il Davinotti, il Comune di Roma (Municipio VII) e la Cineteca Nazionale, presentano la prima edizione della rassegna cinematografica ‘FILI’ (Film, Luoghi e Incontri). L’evento si svolgerà in 5 serate, dal 30 agosto al 03 settembre 2021 alle ore 20:45, presso il suggestivo spazio all’ aperto dei Pini Spettinati in via del Campo Barbarico n.80 a Roma, dove Stefano Bollani ha realizzato la fortunata trasmissione 'Via dei Matti n.0' per RAI TRE, in onda in questi giorni alle 20:20.



Ci sarà musica dal vivo legata ad un film, e una piccola mostra fotografica, in collaborazione con Il Davinotti, delle location dove sono stati girati i film in programmazione, viste ieri e oggi: due titoli della rassegna ('Il Bidone' e 'Il medico della mutua') hanno scene girate proprio all'Acquedotto Felice, a pochi metri da dove verranno proiettati.



I film verranno introdotti da esperti e critici come Marco Grossi (segretario della Associazione Giuseppe De Santis) e Graziano Marraffa (Presidente Archivio Storico del Cinema Italiano).

Programma:

- Lunedì 30 agosto: Il Bidone (1955), regia di Federico Fellini;

- Martedì 31 agosto: Non c’è Pace tra gli Ulivi (1950), regia di Giuseppe De Santis

- Mercoledì 1 settembre: Cocktail Bar-Storie Jazz di Roma, di Note, di Amori (2018), regia di Stefano Landini e Toni Lama. Al termine della proiezione del film, la colonna sonora sarà eseguita dal vivo dalla Jazz Band di Massimo Fedeli

- Giovedì 2 settembre: Il Medico della Mutua (1968), regia di Luigi Zampa

- Venerdì 3 settembre: C’ eravamo Tanto Amati (1974), regia di Ettore Scola



La visione dei film è gratuita. L’ ingresso è consentito fino ad esaurimento posti. E’ gradita la prenotazione. I locali sono privi di barriere architettoniche. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid19.



Pagina Facebook ufficiale della Rassegna: www.facebook.com/FILI-Film-Luoghi-e-Incontri-Rassegna-Cinematografica-697646584415597

