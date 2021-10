Rassegna: 20 anni Appesi al buio. G8 di Genova 2001-2021/Teatro Biblioteca Quarticciolo

Dal 19 al 24 ottobre 2021 il Teatro Biblioteca Quarticciolo si ferma a riflettere su i vent’anni che ci separano dai sanguinosi fatti accaduti durante il G8 di Genova del 2001.



Laboratori, incontri e spettacoli per riflettere insieme su come eravamo, su come vorremmo diventare, su quali sono le opzioni possibili in un mondo provato dalle disuguaglianze sociali, dal continuo insorgere di ingiustizia e violenza, un mondo abitato da timori e rabbia ma anche da ambizioni e desideri.

PROGRAMMA



Martedì 19 – Mercoledì 20 – Giovedì 21 ottobre



dalle 16.00 alle 22.00 | Laboratorio



Cosa non si può non dire sui vent’anni successivi al G8 del 2001?



a cura di Fausto Paravidino



Sono passati 20 anni dal G8 di Genova e la sensazione è che abbiano vinto i cattivi, allora come ora. Allora era un timore, ora quasi una certezza. Un grande movimento chiedeva giustizia non per sé ma per il mondo intero e lo faceva manifestando contro gli otto grandi che rappresentavano l’ordine mondiale e determinavano l’economia globale. Questo movimento fu aggredito dalla polizia italiana con una violenza inedita all’interno di un sistema democratico in spregio a qualunque idea di diritto. Questa violenza fu rivendicata dalla politica e dalle forze di polizia e tollerata se non approvata dalla maggior parte dei media mainstream. Il movimento cessò presto di esistere, il tipo di potere che il movimento contestava continuò a fare il suo corso e a mietere le sue vittime, in Italia continuiamo ad avere un grosso problema di abusi polizieschi. Cosa è successo in questi vent’anni? Come siamo arrivati qui? Possiamo cambiare? Credo che abbiamo bisogno di porci queste domande e di cercare nuove risposte. E credo che il teatro sia il posto adatto per farlo.



Il Laboratorio è rivolto a chi fa o si interessa di teatro, politica, società.



Numero massimo di partecipanti: 20



Info e costi:



Per iscrizione al laboratorio inviare curriculum e lettera motivazionale all’indirizzo:



comunicazione@teatrobibliotecaquarticciolo.it



———————————————-



Venerdì 22 ottobre



ore 21.00 | Conferenza spettacolo con i partecipanti al Laboratorio



Cosa non si può non dire sui vent’anni successivi al G8 del 2001?



a cura di Fausto Paravidino



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



______________________________________________



sabato 23 ottobre



ore 21.00 | Teatro



GiOTTO – Studio per una tragedia?



progetto “Un bivio lungo 20 anni”



di e con Giuseppe Provinzano?



produzione Babel



Nel luglio del 2001 a Genova si sono consumati degli eventi di una tragicità epocale, tali da riuscire ad annoverare Genova alla stessa stregua di grandi città palcoscenico di tragedie. Giuseppe Provinzano ha scelto di raccontare questa storia come fosse un puzzle, in cui ogni singolo fatto diventa un tassello di un’unica tragedia: un ragazzo morto che può assurgere a eroe e/o vittima; un altro, assassino, candidato ad anti-eroe e/o vittima; “8 Re” che, malgrado tutto, hanno passato un bel weekend; il loro esercito che, impavido, ha seminato il terrore tra le folle; cinquecentomila persone che hanno gridato in “coro”.



«Penso a una Genova che come Tebe, come Troia, possa diventare il luogo di una storia che resti nella memoria, luogo del mito e della sua tragedia…Questa storia va raccontata. Ne ha tutto il diritto. Ne abbiamo tutti il dovere». Giuseppe Provinzano

