Rap/funk/r'n'b! Leo Fulcro live band X Casalive

CASALIVE 4.0

Venerdì 19 luglio quarto appuntamento #casalive, che incontra la stagione open-air del casale con un live rap/funk/r'n'b. Cucina popolare e birra, musica dal vivo e dj-set a condire la serata. Vi aspettiamo.



h.20 Cena sociale

h.22 Leo Fulcro live band (rap/funk/r'n'b)

a seguire dj set La Cicala



INGRESSO GRATUITO



Leo Fulcro:

Leo Fulcro nasce a Roma nel 2018 come progetto collettivo che connette fin da subito varie discipline artistiche: dalla street art alla poesia, dal teatro alla musica. Nel primo anno escono due mixtape in forma indipendente, a seguito dei quali vengono pubblicati degli opuscoli di poesie, realizzate delle opere di street art a Roma, Ravenna e Parigi e infine portato in scena il monologo originale "Scegli Me”. Dalla collaborazione tra Dost e Leo Fulcro nasce un’attenzione maggiore alla musica: escono tre singoli tra il 2019 e il 2020 per poi arrivare alla lavorazione di un progetto piu? corposo: Salmoni EP.

Dopo un anno di lavorazione, nel 2021 esce il suo primo album Il Mondo Che Cambia.

La costante ricerca artistica di Leo Fulcro culmina nel 2023 con la pubblicazione dell'EP Boy On Earth.



Parallelamente all'attività musicale, Leo Fulcro, al secolo Leonardo Maltese, è uno dei nuovi nomi del cinema italiano: dopo l'esordio (2022) alla mostra del cinema di Venezia come co-protagonista de “Il signore delle Formiche" di Gianni Amelio, Leonardo ha interpretato Edgardo Mortara nel film di Marco Bellocchio "Rapito" (2023), mentre quest’anno lo vedremo interpretare Giacomo Leopardi nell’omonima serie Rai diretta da Sergio Rubini.



La Cicala

La Cicala è un progetto che ha inizio alla fine del 2022 per le strade di Roma e negli spazi sociali.

Ha sempre considerato la musica una componente fondamentale della sua vita, iniziando a scrivere canzoni all'età di 15 anni per amici artisti e per se stessa.



Grazie alla congiunzione astrale del 2023 con i pirati e amici di una vita del Totem Machine Sound System ha trovato il modo perfetto per esprimersi: suonando ovunque ci sia una presa elettrica (o anche senza). Mettere musica per strada e in spazi indipendenti significa non solo condivisione di amore e svago, ma anche espressione della propria presenza al di fuori dei luoghi di consumo.



La puoi trovare a mettere dischi reggae, dub oppure in console con un po’ di tutto!





Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B