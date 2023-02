"Ralph che spaccatutto", lo spettacolo

Al Teatro Manzoni di Roma arriva un nuovo debutto di Un teatro da favola. Si tratta dello spettacolo "Ralph che spaccatutto", un nuovo originale spettacolo della compagnia che ha sbancato tutti i record di presenze in Italia, tra Roma e Milano.

Appuntamento sabato 25 febbraio alle 15 e domenica 26 febbraio alle 11 e alle 15. Prenotazioni a partire da mercoledì 15 febbraio alle 10,30.

Lo spettacolo

Per anni, Ralph è stato il cattivo di un famoso videogioco, ma adesso vuole dimostrare a tutti di essere un autentico eroe dal cuore grande. Con una mossa ardita, si lancia quindi in una nuova emozionante impresa in cui dovrà contrastare un malvagio nemico che minaccia il suo mondo. L’intera comunità dei videogiochi è nelle sue enormi mani.

Info su whatsapp 345 484 6745