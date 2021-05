La situazione sanitaria ed internazionale ha già coinvolto le fasi organizzative del Rally di Roma Capitale, ma lo staff guidato da Max Rendina prosegue la meticolosa messa a punto dell'evento che dal 23 al 25 luglio riporterà in Italia lo spettacolo del FIA European Rally Championship insieme al Campionato Italiano Rally.

L'evento, rispetto alla passata edizione, è stato ridisegnato in maniera significativa con alcune prove speciali nuove che permetteranno una chiave di lettura sportiva diversa e di sicuro fascino. Fascino che sarà assicurato dal contesto unico della città di Roma, bellezza eterna, luogo unico al mondo dal quale tutti gli equipaggi resteranno ancora una volta rapiti.

Importante attenzione sarà dedicata ovviamente a tutte le misure atte a contrastare la diffusione della pandemia. Nonostante l'augurio da parte di tutti sia quello che la situazione possa migliorare entro il mese di luglio, il Rally di Roma Capitale sta lavorando per rafforzare gli standard che già lo scorso anno valsero alla manifestazione tricolore i complimenti della FIA e di tutto l'ambiente delle competizioni motorsport.

"Vogliamo farci trovare pronti per ogni condizione - ha commentato Max Rendina - perché l'eccellenza del nostro evento passa non solo dal mero aspetto sportivo, ma anche da tutto il contorno e dall'attenzione al dettaglio che mettiamo in ogni aspetto. Stiamo lavorando da mesi, siamo supportati da amministrazioni lungimiranti e da partners che come noi sono spesso disposti a gettare il cuore oltre l'ostacolo sicuri del risultato finale".

Notevole sarà anche l'impegno mediatico, sia grazie allo sforzo messo in campo da Eurosport, promoter del FIA ERC, e da ACI Sport, come organizzatore del Campionato Italiano Rally ora capofila anche del progetto ACI Sport TV (Canale 228 SKY). A questo si aggiungono importanti accordi, in primis quello con Mediasport Group, che permetterà di conoscere, attraverso più approfondimenti su MS Motor TV (Canale 813 SKY) e MS Sport (Digitale Terrestre) nelle settimane prima dell'evento, il magico territorio laziale che ospita la manifestazione. Roma e non solo Roma, in un vortice di paesaggi e contesti che fanno di questa gara un evento unico al mondo.

Dopo le positive esperienze delle passate edizioni, anche la sensibilità green sarà un aspetto di notevole centralità al Rally di Roma Capitale 2021. Mezzi green, incentivazione di comportamenti virtuosi e non solo saranno un denominatore comune che permetterà all'evento capitolino di spostare ulteriormente in alto l'asticella delle aspettative, anche sotto questo punto di vista.