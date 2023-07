Il Rally di Roma Capitale è ormai un appuntamento fisso a Roma e torna dal 28 al 30 luglio nella Capitale. La cerimonia di apertura è prevista nella giornata del 28 luglio con una sfilata delle auto per le strade della città.

Dopo le prove libere a Fumone, le vetture arriveranno in piazza della Bocca della Verità. E' qui che, dalle 18.00, le vetture di gara effettueranno il tradizionale carosello per le vie della città percorrendo via Petroselli, Vico Jugario, piazza della Consolazione, Foro Romano, via di San Teodoro, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, viale Aventino, Piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana, via Giovanni Lanza, Via Cavour, Via degli Annibaldi.

Alle ore 20.05 partirà da Largo Gaetana Agnesi la prima vettura per la prova speciale Colosseo, dando il via alla gara vera e propria sul circuito tracciato per le strade di Colle Oppio. La fine della gara è Stimata per le ore 23 circa. Successivamente le vetture rientreranno a Fiuggi dove resteranno fino a domenica, nel Rally Village allestito per l'occasione, con attività per grandi e famiglie.

La cerimonia di premiazionesi terrà domenica 30 luglio dalle 18.00.

Foto dalla pagina Facebook del Rally di Roma Capitale