Rajche, weekend di enogastronomia e musica popolare a Subiaco

Sabato 27 e domenica 28 agosto torna "Rajche", l'evento che accende i riflettori su tradizioni e folklore nel cuore di Subiaco. La panarda, il ballo della Pantasema, il saltarello, la zampogna, la tamburella e l’organetto saranno protagonisti nell'ultimo weekend di agosto, nella Rocca dei Borgia.

Una due giorni di gastronomia locale, musica, arte, artigianato. "Rajche, radici in comune" è anche poesia, stornelli, canti popolari e ricette tradizionali. L’evento permetterà ai visitatori di sentirsi sublacensi per due giorni, tra i vicoli di uno dei paesi più belli e visitati del Lazio. Un fine settimana che racconterà storie antiche, offrendo un buon bicchiere di vino regionale. Non mancherà il cartoccio di fritti, da gustare con la musica popolare in sottofondo.

A chiudere "Rajche" sarà il tradizionale "ballo della pantasema". Un'occasione per staccare la spina da Roma, andare alla scoperta di antiche tradizioni e di un borgo in provincia di Roma ricco di storia e spiritualità, con i monasteri di Santa Scolastica e del Sacro Speco.

Foto dalla pagina Facebook @Associazione.culturale.Rajche