"Rajche, radici in comune" a Subiaco

Sabato 19 e domenica 20 agosto torna a Subiaco "Rajche", l'evento che accende i riflettori su tradizioni e folklore nel borgo in provincia di Roma. La panarda, il ballo della Pantasema, il saltarello, la zampogna, la tamburella e l’organetto saranno protagonisti nel penultimo di agosto.

Tradizioni, musica popolare ed enogastronomia si alterneranno nella due giorni nota da anni come "Rajche, radici in comune". Non mancheranno la passeggiate enogastronomiche e balli tradizionali, il tutto tra i vicoli pittoreschi di Subiaco, tra i paesi più belli e visitati del Lazio per la sua storia, per i suoi monasteri e tanto altro.

Un fine settimana che racconterà storie antiche, offrendo un buon bicchiere di vino regionale. A chiudere "Rajche" sarà il tradizionale "ballo della pantasema". Un'occasione per staccare la spina da Roma, andare alla scoperta di antiche tradizioni e di un borgo in provincia di Roma ricco di storia e spiritualità, con i monasteri di Santa Scolastica e del Sacro Speco.