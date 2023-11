"Raffreddore di Natale", spettacolo per bambini

Come ogni anno si avvicina il Natale: nella Casa di Babbo Natale i folletti lavorano alla costruzione dei regali e tutto scorre liscio come ogni anno! Ma, come di consueto, gli imprevisti sono sempre alle porte: e infatti che succede se a Babbo Natale viene il raffreddore?

Il Natale è in pericolo, e chi consegnerà i regali a tutti i bambini del Mondo? Un improbabile sostituto viene scelto…è Gepi, il tuttofare della Casa di Babbo Natale! Ma questo buffo personaggio riuscirà ad eguagliare Babbo Natale in tutto e per tutto? Un'avventura alla scoperta di Babbo Natale, i suoi vestiti, le sue caratteristiche fisiche e la sua umanità… Se Babbo Natale è un uomo Speciale… tutti possiamo essere "speciali", appunto, come Babbo Natale!



Età consigliata dai 4 ai 7 anni