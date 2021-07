“In Prima Luce”, i Radiodervish a Villa Ada Roma Incontra il Mondo

Giovedì 8 luglio sale sul palco di Villa Ada Roma Incontra il Mondo il cantautorato mediterraneo dei Radiodervish. “In Prima Luce” il titolo dello spettacolo live in cui interpretano i brani degli Al Darawish, la loro prima formazione. L’intento è restituire il racconto di un’epoca aurorale gravida di trasformazioni che ha caratterizzato l’Italia dei primi anni novanta.

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 gli Al Darawish sono stati una realtà musicale dalla vocazione interculturale che ha ospitato musicisti italiani, palestinesi e greci. Un laboratorio del mondo globalizzato che da lì a poco avrebbe preso forma. Si tratta di vibrazioni che hanno dato vita a diverse esperienze musicali e che hanno caratterizzato un periodo fertile della musica italiana, basti pensare a progetti come Kunsertu, Almamegretta, Mau Mau, Agricantus, Sud Sound System.

La canzone, per i Radiodervish, è un laboratorio che vuole invitare l’ascoltatore a uscire dalla monotonia del pensiero. In questo senso il gruppo traccia da subito la rotta della loro poetica musicale, dando vita a un originale cantautorato che amano definire “mediterraneo”. L’incontro tra culture diverse viene da loro declinato musicalmente in un incontro tra mondi sonori differenti, accompagnati da testi colti che uniscono lingue diverse, dall’italiano all’arabo, dal francese allo spagnolo e all’inglese.

In più di vent’anni di attività, i Radiodervish sono stati ospiti dei più importanti palcoscenici italiani ed internazionali: il Blue Note di Milano, il Dingwalls di Londra, l’Olympia di Parigi, l’Opera House del Cairo, il Festival de Carthage in Tunisia, etc. Numerose collaborazioni con Franco Battiato, Giovanni Lindo Ferretti, Noa, Giuseppe Battiston, Nicola Piovani e molti altri.

Sul palco:

Nabil Salameh, voce, buzuki, percussioni

Michele Lobaccaro, chitarra, basso, cori

Alessandro Pipino, tastiere, fisarmonica, cori

Pippo Ark D'Ambrosio, percussioni



