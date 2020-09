Radici nel Cemento in concerto presso il Confusione Fest

Le “Radici nel cemento” sono una metafora della tradizione e della memoria storica in una società, come la nostra, che dimentica troppo in fretta il suo passato: allo stesso modo di quei grossi alberi ai lati delle strade, che sembrano soffocati dall’asfalto, ma riescono a sviluppare le radici da cui traggono nutrimento, fino al punto di incrinare, crepare e spaccare il cemento, così il mondo occidentale deve esercitare la capacità di ricordare ed imparare dal passato, suo e di culture ‘altre’, se vuole risolvere i problemi e le contraddizioni generati dal suo rapido sviluppo.



Questo, però, non per rimanere legati al vecchio, ma piuttosto per capire in che modo affrontare il futuro: infatti, più in profondità scavano le radici, più in alto arriveranno i rami dell’albero.



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

Ingresso al live con prima consumazione 10€



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting



Line-up

Rastablanco: voce, chitarra ritmica , chitarra solista

Giulio “ Rugantino “ Ferrante: voce, chitarra ritmica

Vincenzo Carestia: batteria

Angelo Morrone: basso

Carlo Ferro: tastiere

Pierfrancesco Cacace: sax

Giancarlo Romani: tromba

Michele Fortunato: trombone

Bruno Avramo: sound engineer