Race for the cure 2024

La Race for the cure è l’evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma, al Circo Massimo, e in altre 4 città italiane: Bari, Bologna, Brescia e Matera.

Quest'anno è in programma nella Capitale dal 9 al 12 maggio.

È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Le protagoniste della Race for the cure sono le "donne in rosa", donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale www.raceforthecure.it.

Foto dalla pagina Facebook di Susan G. Komen Italia