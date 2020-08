R_esistiamo in galleria, la mostra che dal web diventa reale

#R_esistiamo arriva in galleria. La mostra, nata sul web durante il lockdown, è il frutto della rete tra artisti e galleria, che hanno continuato a lavorare con i mezzi a disposizione per immaginare il dopo.

Perché l’arte esiste e resiste nonostante tutto e solo resistendo gli artisti possono continuare ad esistere. Agli artisti è stato chiesto di mandare immagini di ciò che stavano facendo in quel momento (le opere in mostra sono infatti tutte datate alla quarantena) scrivendo a margine una riflessione verbale: la scelta era quella di “bucare” il muro delle immagini che avevano invaso il web attraverso le parole, restituendo voce ad un metodo artistico che per tradizione non ne ha.

Le opere che arriveranno in galleria sono state esposte sul web da metà aprile 2020: hanno partecipato nella formula web 34 artisti anche all’esterno dell’Italia. A causa del lockdown ancora in corso in alcuni paesi e di alcune difficoltà logistiche non tutti i lavori visti sul web saranno presenti in galleria, ma è sempre possibile visitare la mostra nella sua interezza sul sito internet della mostra.

Questa mostra è stato dunque un bellissimo progetto per guardare al dopo, con la promessa di tornare al mondo reale, con la sua materia e il suo tatto.

Nella consapevolezza della novità del momento e delle limitazioni imposte ad un mondo ancora impreparato, il 15 maggio si è tenuto un incontro web che si è rivelato un esperimento è stato genuino e interessante, coinvolgente anche per il pubblico numeroso che ha affollato la diretta: le riflessioni scaturite da quell'incontro sono ora raccolte in un catalogo con contributi di Penelope Filacchione, Caterina Giannottu e Carlo Gori.

Ma è tempo che la mostra torni nel mondo reale con una considerazione: se non ci fosse stata quella speciale condizione di isolamento e la voglia di reagire ad essa oggi #r_esistiamo non esisterebbe e, probabilmente, è solo l’inizio i un’esperienza nuova.

F.M. Alecci | R. Alecci | C. Bellocchi | G. Bentivenga | M.P. Benitivenga | Thierry Bouffeteau | E. Camacci | G. Colangelo | P. Casalino | DALE | Elisabetta Diamanti | Ilaria Di Giustili | A. Donatelli | G. Esposito | S. Galano | S. Garau | U. Giovannini | D. Mondovì | Nora | M. Pirone | Quelchevale | V. Scarapazzi | O. Scatolini | N. Schneider | V. Sordi | SteReal | M. Stigliano | Studio Marbe | O. Tiberti | Vanzuk | A. Volpone | WhoStares Art

A cura di Penelope Filacchione

ArtSharing Roma via Giulio Tarra 64

10-20 settembre 2020

Opening 10 settembre ore 17.00. NB a causa del distanziamento l’aperitivo di benvenuto di svolgerà nell’arco di 4 giorni, fino al 13 settembre compreso. E’ gradita la prenotazione artsharing.roma@gmail.com

Info 338-9409180

Ufficio stampa ArtSharing Roma – Ideepratiche

Catalogo a cura di Penelope Filacchione e Caterina Giannottu

Grafica e design: Ideepratiche

