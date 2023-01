RPM Trio in concerto al Charity Café

La musica del vibrafonista romano in questo trio italiano ha l'obiettivo musicale di creare una sinergia tra gli strumenti senza che vi sia un elemento prevalente. Un intenso “interplay” e una costante tendenza a creare situazioni diverse e mutevoli, quindi molteplici terreni improvvisativi che danno la possibilità al musicista di trovare spazio nell'improvvisazione ciò rende la musica più fruibile all'ascoltatore. Il progetto è composto da musicisti di grande spessore artistico quali Pierpaolo Ranieri al basso elettrico e Alessandro Marzi alla batteria.



Claudio Piselli vanta numerose collaborazioni come vibrafonista e percussionista sia in orchestra che in altre formazioni. Ha lavorato con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Teatro San Carlo di Napoli. Come vibrafonista ha lavorato con celebri compositori: Luis Bacalov, Ennio Morricone e Nicola Piovani, esibendosi con quest’ultimo in diversi Teatri in Cina. Suona in Orchestra per trasmissioni televisive e spettacoli teatrali diretta da Marco Tiso. Di recente al vibrafono ha suonato con Massimo Nunzi, Giampiero Locatelli, Marco Valeri, Leonardo Borghi, Marco Guidolotti, Simone Alessandrini, Baba Sissoko, Vittorio Solimene, Emanuele Urso, Seby Burgio e Mark Sherman. In Aprile 2017 pubblica con l'etichetta Dodicilune/IRD il suo primo album NOW.



Line-up

Claudio Piselli, Vibrafono

Pierpaolo Ranieri, Basso

Alessandro Marzi, Batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione