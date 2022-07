R-Estate Tuscolana al Parco di Villa Torlonia

Il Comune di Frascati e I'Istituto Regionale delle Ville Tuscolane presentano, nel mese di luglio, un ricco cartellone di eventi. Musica, spettacoli, intrattenimento, danza: è (R)Estate Tuscolana, l'appuntamento per vivere i Castelli Romani durante l'estate 2022.

La maggior parte degli eventi avrà luogo nella suggestiva cornice del Parco di Villa Torlonia, non mancheranno però appuntamenti a Villa Mergè e Villa Falconieri, a Villa Grazioli nel comune di Grottaferrata e in piazza Borghese e nell'area archeologica del Tuscolo appartenenti al comune di Monte Porzio Catone.

Il programma di (R)Estate Tuscolana

2 LUGLIO h. 21.15

in collaborazione con Appia Nel Mito a cura di Zerkalo/Imago

IN VINO VERITAS

di e con Vinicio Marchioni; mise en espace Milena Mancini; produzione ANTON ART HOUSE

Biglietto 20 euro

3 LUGLIO h 21.30

in collaborazione con I.R.Vi.T – Dimore Sonore 3° edizione

MEJO ORCHESTRA

Metropolitan Jazz Orchestra della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Big band di sedici elementi composta da giovani solisti jazz attivi nel panorama musicale romano e nazionale.

Biglietto 10 euro

8 LUGLIO h. 21.30

in collaborazione con Frascati Scienza

LA SCIENZA DI GUERRE STELLARI

con LUCA PERRI. Conferenza/quiz interattiva per capire il rapporto fra fantasia e scoperte.

Ingresso 8 euro

9 LUGLIO H. 21.30

UNA SERATA DISCONNESSA

Concerto dei Ladri di Carrozzelle

Ingresso gratuito

10 LUGLIO H. 21.15

in collaborazione con Appia Nel Mito a cura di Zerkalo/Imago

ONISIO FURIOSO di LAURENT GAUDÉ, con GIUSEPPE PESTILLO

regia di LUCA MAZZONE. Produzione TEATRO LIBERO DI PALERMO

Biglietto 15 euro

11 LUGLIO h 21.30

in collaborazione con I.R.Vi.T – Dimore Sonore 3° edizione

OLIVIA TRUMMER TRIO feat F. BOSSO. FOR YOU

Olivia Trummer: voce, pianoforte; Rosario Bonaccorso: contrabbasso; Nicola Angelucci, batteria; Special guest: Fabrizio Bosso, tromba.

Biglietto 20 euro

13 LUGLIO mercoledì h 21.30

in collaborazione con I.R.Vi.T – Dimore Sonore 3° edizione

BILLI BRASS QUINTET diretto da Massimo Bartoletti

LA LUNA secondo viaggio. Un cine-concerto dedicato alla Luna e alle stelle. Proiezione e sonorizzazione dal vivo di due film muti di Georges Méliès (1902)

Biglietto 10 euro

14 LUGLIO h 21.15

CO’ ‘NA SCARPA E ‘NA CIAVATTA

Testo di Valerio De Angelis – Regia di Silvia Faccini

Produzione La Gilda dei Guitti

Biglietto 10 euro

15 LUGLIO h21.15

in collaborazione con Appia Nel Mito a cura di Zerkalo/Imago

PASOLINI UNA STORIA ROMANA

di e con Massimo Popolizio, con musiche eseguite dal vivo al violoncello da Giovanna Famulari. Produzione COMPAGNIA ORSINI

Biglietto 15 euro

16 LUGLIO h 21.15

BRAVA GENTE

Testo di Gabriele Rossi – Regia di Francesco Mesiti. Produzione Compagnia della Vinaccia.

Biglietto 10 euro

17 LUGLIO h.21.30

in collaborazione con I.R.Vi.T – Dimore Sonore 3° edizione

RICORDANDO TINO… nel centenario della nascita di Tino Boazzelli

Letture, ricordi, aneddoti e immagini del grande attore tuscolano

Con Francesco Pannofino, Simona Marchini, Giuseppe Loparco.

Conduce Arnaldo Colasanti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

20 LUGLIO h 21:50

L’ORCHESTRACCIA A VILLA TORLONIA

ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

23 LUGLIO h. 21.15 (200 persone)

in collaborazione con Appia Nel Mito a cura di Zerkalo/Imago

LA DONNA DI SAMO di MENANDRO

Con Roberto Zorzut , Bruno Governale, Alessandra Cavallari, Ana Kusch. Canto Maria Piazza – Accompagnamento Piero Brega. Coreografie Michéle Sigillo – Costumi Marinaschi Collectif. Regia Roberto Zorzut. Seven Cults produzione e Rosae Open Art

biglietto 15 euro

24 LUGLIO h.21.15

in collaborazione con Appia Nel Mito a cura di Zerkalo/Imago

MOSTELLARIA (la commedia del Fantasma)

di Tito Maccio PLAUTO

Con Piero Sarpa, Ugo Cardinali, Rocco Militano, Fabrizio Passerini,

Riccardo Graziosi, Annalena Lombardi, Laura De Angelis. Adattamento e regia Vincenzo Zingaro. Produzione compagnia castalia.

biglietto 15 euro

26 LUGLIO h. 21.15

in collaborazione con Appia Nel Mito a cura di Zerkalo/Imago

PROMETHEUS

Ideazione e coreografia Ludovic Party. Interprete Antonino Filardo

Video-mapping e luci Alice Felloni. Voce off Mauro Toscanelli

Produzione IMAGO. PRIMA NAZIONALE

biglietto 15 euro

27 LUGLIO h 21.15

LA SCOPERTA DELL’AMERICA

Produzione Sipario Aperto

Biglietto 10 euro

28 LUGLIO h 21.30

In collaborazione con I.R.Vi.T – Dimore Sonore 3° edizione

DIO E’ MORTO E NEANCHE IO MI SENTO TANTO BENE

dedicato a Woody Allen. con Tullio Solenghi e il Nidi Ensemble

Biglietto 30 euro I settore; 20 euro II settore

29 LUGLIO h 21.15

IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA

Testo e Regia di Valerio De Angelis. Produzione Ass. Cult. Quinta Prima.

Biglietto 12 euro

30 LUGLIO h.21.15

in collaborazione con Appia Nel Mito a cura di Zerkalo/Imago

AGAMENNONE di Ghiannis Ritsos. Regia di Alessandro Machìa

Con Andrea Tidona, Lisa Lippi Pagliai. Produzione AC ZERKALO

Biglietto 15 euro

31 LUGLIO h.21.30

in collaborazione con I.R.Vi.T – Dimore Sonore 3° edizione

ALICE CANTA BATTIATO

Biglietto 30 euro I settore; 20 euro II settore

Gli altri appuntamenti di (R)Estate Tuscolana

FRASCATI – VILLA FALCONIERI

in collaborazione con l’Accademia Vivarium Novum

LECTIO MAGISTRALIS “Il Borromini e il barocco romano”

Prof. Paolo Portoghesi – Premio Irvit 2022

interventi musicali del quartetto il GIARDINO DI DELIZIE

Musiche barocche dell’Italia del 700 (F. Durante, P. Nardini, B. Galluppi, D. Scarlatti)

Giovedì 7 Luglio h.21.30

GROTTAFERRATA – VILLA GRAZIOLI

in collaborazione con Accademia nazionale di Santa Cecilia

Quartetto Henao

William Chiquito (Colombia) e Soyeon Kim (Corea del sud/Italia) Violini

Stefano Trevisan (Italia) Viola

Giacomo Menna (Italia) violoncello

Formatosi nel 2014 in seno all’Acc. Naz. di Santa Cecilia, l’ensemble è divenuto in breve una delle compagini più prestigiose e più acclamate al mondo per la grande passione e precisione che comunica in ogni suo concerto.

Musiche di W.A.Mozart, Quartetto k.387 in sol maggiore Primavera

F.Mendelssohn, Quartetto n.6 Op.80 in fa minore

Ingresso 15 euro

Domenica 10 Luglio h.21.30

MONTE PORZIO CATONE – PIAZZA BORGHESE

Orchestra Etnomusa di Sapienza di Roma

Ballate e danze della tradizione orale e canti popolari etnici

Variazioni della tarantella (pizzica, tammurriata, saltarello) e cantate narrative che attingono ad altri repertori internazionali.

Sabato 16 Luglio h. 18.30

MONTE PORZIO CATONE – TEATRO ANTICO del PARCO ARCHEOLOGICO DI TUSCOLO

Ammore

Claudio Patierno, voce e testi

Massimo Nardi, chitarra

Note di canzoni e quotidianità napoletana, romantiche ed ironiche per sconfiggere tristezza e depressione

Ingresso 10 euro

Mercoledì 20 Luglio h. 21.30

GROTTAFERRATA – VILLA GRAZIOLI

Ada Montellanico & Ialsax Quartet

Le Cinque Voci

Il repertorio ideato da Ada Montellanico e Gianni Oddi, arrangiato da Marco Tiso e Gianluigi Giannatempo, spazia dalle atmosfere della musica di Thelonious Monk ai classici della storia del jazz, da Chick Corea a Lee Konitz e a brani originali di Massimo Nunzi, Javier Girotto e Hermeto Pascoal.

Ada Montellanico, Voce

Ialsax Quartet:

Gianni Oddi, Sax Soprano

Filiberto Palermini, Sax Alto

Alessandro Tomei, Sax Tenore

Ingresso 15 euro

Venerdì 22 Luglio h. 21.30

GROTTAFERRATA – VILLA GRAZIOLI

Compagnia “La Paranza” A.P.S. presenta

Nando Citarella & Pejman Tadayon in

Dayereh. Dal Sufismo alla Tammurriata

Misticismo e Invocazione tra Poesia-Danza e Musica a Oriente del Vesuvio

Un progetto che evidenzia le affinità piuttosto che le differenze tra culture, religioni, poeti, musici e danzatori tra la via della seta e l’antico mare.

Ingresso 15 euro

Lunedì 25 Luglio h. 18.30

FRASCATI – VILLA MERGE’

Quartetto Sharareh

Archi nel rock

Un divertente viaggio nella musica moderna. Da Henry Mancini , Ennio Morricone e Nat King Cole fino ai Led Zeppelin e Queen.

Ingresso 10 euro

Venerdì 29 Luglio h.21.30

GROTTAFERRATA – VILLA GRAZIOLI

Serata di gala con il tenore Dario Di Vietri

Dario Di Vietri è uno dei migliori tenori italiani e interprete operistico di opere del melodramma non solo italiano. In questa straordinaria serata propone brani della tradizione operistica italiana, da Verdi a Puccini con inserimenti del repertorio francese e con celebri canzoni napoletane e spagnole.

Sabato 30 Luglio h.19

FRASCATI – SCUDERIE ALDOBRANDINI

Corso di alto perfezionamento lirico – Bruna Baglioni Costantini

Concerto conclusivo dei partecipanti alla masterclass e di altri ospiti in onore e con la partecipazione della mezzo soprano Bruna Baglioni Costantini.

Ingresso ad inviti

Foto della serata con Vinicio Marchioni, da Facebook @ufficiostampafrascati