R&B Takeover Fest al Monk

R&B Takeover Fest e? il primo Festival R&B italiano e apre finalmente la finestra su una scena musicale in grande fermento ricca di artisti dinamici e originali che stanno producendo una vera e propria ventata di aria fresca nel panorama musicale italiano.

Ecco allora, domenica 21 aprile nello storico Monk di Roma, salire sullo stesso palco, in un’unica serata, 7 artisti R&B per un viaggio musicale a piu? voci che partendo dalle origini della black music, mescola soul, R&B classico, afrobeat, rap. Sara? una line up eclettica che permettera? di scoprire e apprezzare la vivacita? della scena R&B italiana e che vedra? alternarsi nel live artisti emergenti e artisti affermati mettendo insieme: Davide Shorty, Big Dave, Francesco Kairo?s, Martina May, Miriam Ayaba, Kuban, Nico Kyni. Una serata “black italiana” con ballerini on stage tra sonorita? e ritmi coinvolgenti, toni crepuscolari, storie multiculturali, sperimentazioni coraggiose, rimandi al repertorio piu? classico, testi in italiano, elettronica sofisticata e tanto altro da gustare insieme il 21 aprile.

Il concerto, presentato da Kwanza Dos Santos, sara? aperto da un podcast curato dalla crue di Gattini R&B e da un DJ set open air. In chiusura notturna, alla fine del gran concerto, un DJ set dedicato all’icona novantenne della black music Quincy Jones.

In mostra negli spazi del Monk, alcune opere pittoriche di Nina the Original per la serie “R you & B?” E non finisce qui perche? altre sorprese sono in programma. Per dare linfa alla scena R&B italiana piu? giovane, ecco il Contest R&B Takeover New Scene, rivolto ad autori/interpreti indipendenti under 30 che premiera? 2 artisti emergenti con borse di studio patrocinate da ACEP/UNEMIA. Candidature da inviare tramite la pagina Instagram del Festival.

INFO: 327 6126809