"Quo Vadis?", al cinema nel cuore di Roma 2023

Dal 4 al 16 luglio, presso il Tempio di Venere e Roma, con accesso da piazza del Colosseo, torna "Quo Vadis?" Un giro del mondo tra film e città.

L'arena cinematografica, tra le rovine della Città Eterna, darà inizio ai film sempre alle 21, con accesso dalle 20.30 (la prenotazione decade alle 20.50).

Quo Vadis?, Il cinema al Tempio di Venere e Roma

Per celebrare Roma, straordinaria protagonista della storia del cinema, arriva la seconda edizione di “Quo vadis? Al cinema nel cuore di Roma”, promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco Archeologico del Colosseo, che propone quest’anno, ancora una volta nel tempio di Venere e Roma, un autentico giro del mondo tra film e città.

Un tour che tocca nove decenni (dal 1921 di Manhatta di Paul Strand e Charles Sheeler, primo film d’avanguardia del cinema americano, alla Tokyo di Lost in Translation di Sofia Coppola, datata 2003) e quattro continenti. Due le tappe italiane: la Roma visionaria e divagante di Federico Fellini, a cui non potevamo che affidare l’apertura, e la Napoli sfregiata dall’abusivismo di Le mani sulla città di Francesco Rosi. Le capitali obbligate del cinema ci sono (quasi) tutte: Parigi (prima del classico Cléo dalle 5 alle 7 di Agnés Varda, lo spericolato piano sequenza di C’était un rendez-vous, un Claude Lelouch in purezza), New York (al già citato Manhatta si affianca la dichiarazione d’amore di Woody Allen per la sua Manhattan), L.A. (Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin, a ricordarci che senza la città non ci sarebbe il poliziesco, né il noir), Londra (colta in piena “swinging era” dal Michelangelo Antonioni in trasferta di Blow-Up), Berlino (con il Muro che irrompe sul set di Uno, due, tre!, ma neppure la Storia riesce a sabotare una commedia di Billy Wilder). L’appuntamento col muto è affidato alla proiezione (con accompagnamento al pianoforte dal vivo) di Aurora di F. W. Murnau, la sfida senza tempo tra le tentazioni della metropoli e il valore catartico della natura. Tre scommesse a cui teniamo molto: Taipei Story di Edward Yang, un capolavoro del cinema taiwanese restaurato dal The Film Foundation’s World Cinema Project di Martin Scorsese, l’avventurosa Istanbul di Topkapi di Jules Dassin, divertissement dal cast stellare tutto da riscoprire in versione originale, e l’omaggio a due grandi cineasti africani, tra Dakar (Borom Sarret, nel centenario della nascita del senegalese Ousmane Sembène) e Il Cairo (Central Station, dell’egiziano Yusuf Shahin). Infine, con Mariupolis, il ricordo di Mantas Kvedaravi?ius, il filmmaker ucciso nel 2022 a Mariupol, una delle città martiri della guerra in Ucraina.

Il programma

(tutti i film sono in versione originale con sottotitoli italiani; i film italiani in versione originale con sottotitoli inglesi)

Martedì 4 luglio – ROMA

Roma – Federico Fellini, 1972, 119’

Mercoledì 5 luglio – NEW YORK

Manhatta – Paul Strand e Charles Sheeler, 1921, 10’

Manhattan – Woody Allen, 1979, 97’

Giovedì 6 luglio – TAIPEI

Taipei Story – Edward Yang, 1985, 119’

Venerdì 7 luglio – BERLINO

Uno, due, tre! (One, Two, Three) – Billy Wilder, 1961, 110’

Sabato 8 luglio – TOKYO

Lost in Translation – Sofia Coppola, 2003, 104’

Domenica 9 luglio – ISTANBUL

Topkapi – Jules Dassin, 1964, 120’

Lunedì 10 luglio – NAPOLI

Le mani sulla città – Francesco Rosi, 1963, 107’

Martedì 11 luglio – SILENT CITY

Aurora (Sunrise: A Song of Two Humans) – Friedrich Wilhelm Murnau, 1927, 94’

Accompagnamento musicale dal vivo del M° Antonio Coppola

Mercoledì 12 luglio – DAKAR/IL CAIRO

Borom Sarret – Ousmane Sembène, 1963, 22’

Cairo Station (B?b al-Had?d) – Youssef Chahine, 1958, 74’

Giovedì 13 luglio – MARIUPOL

Mariupolis – Mantas Kvedaravi?ius, 2016, 96’

Venerdì 14 luglio – PARIGI

C’était un rendez-vous – Claude Lelouch, 1976, 9’

Cléo dalle 5 alle 7 (Cléo de 5 à 7) – Agnès Varda, 1962, 90’

Sabato 15 luglio – LOS ANGELES

Vivere e morire a Los Angeles (To Live and Die in L.A.) – William Friedkin, 1985, 116’

Domenica 16 luglio – LONDRA

Blow-up – Michelangelo Antonioni, 1966, 112’