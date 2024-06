"Quo Vadis", cammino urbano sulle orme di San Pietro e Paolo

"Domine Quo Vadis?" E' la domanda che Pietro, in fuga da Roma, rivolge a Gesù che gli si manifesta sull’Appia antica. “Vado a Roma, per essere crocifisso nuovamente”, risponde il Signore, ed è come se gli dicesse: “Vado al posto tuo. E tu dove vai, Pietro? Perché scappi, perché rinunci a te stesso, perché non accogli la tua vocazione?”.

Nasce da qui il percorso urbano che il Vicariato di Roma e la Diocesi di Roma promuovono in occasione della festività di San Pietro e Paolo, patroni di Roma. Due itinerari, in programma il 29 giugno, appunto:

La via di Pietro

Un itinerario storico-religioso nel cuore di Roma che partendo dalla Basilica di Santa Pudenziana, esplora tappe fondamentali della vicenda umana di Pietro a Roma. La Basilica di San Pietro in Vincoli, la Basilica di Santa Francesca Romana, il Carcere Mamertino, fino a Piazza San Pietro con il suo iconico obelisco. La partenza della camminata è alle ore 10 del 29 giugno. Ma si può partire a qualsiasi ora e camminare da soli o in gruppo.

Si parte dalla Basilica di Santa Pudenziana (Via Urbana 160). Si ritira il “passaporto dell’Apostolo” che certifica la partecipazione e permette di raccogliere le “credenziali” ad ogni tappa visitata. Ad ogni tappa si potrà ricevere la mappa con tutte le tappe del percorso, inoltre, troverai ad accoglierti un gruppo di volontari di diverse Parrocchie romane. L’accesso ai Fori (parco archeologico del Colosseo) per i partecipanti è gratuito. Sarà possibile accedere all’area archeologica del foro romano unicamente attraverso l’ingresso denominato “Foro Romano 1” (come da mappa) nei pressi di Via di San Teodoro. All’ingresso verrà emesso il biglietto di ingresso gratuito per i partecipanti previa esibizione del passaporto dell’apostolo e di un documento di riconoscimento. All’Arrivo, alle ore 17, a Piazza San Pietro, sotto l’Obelisco, i partecipanti riceveranno la “pietruzza” benedetta.

La via di Paolo

Inizia dalla Basilica di San Sebastiano sulla Appia Antica e prosegui per la Basilica di San Paolo fuori le Mura. Tocca le antiche "domus" cristiane come Santa Prisca e Santa Sabina fino a che non arriverai davanti alla Basilica di San Pietro nel cuore di Roma.

La partenza della camminata è alle ore 10 del 29 giugno. Ma si può partire a qualsiasi ora e camminare da soli o in gruppo. Si parte dalla Basilica di San Sebastiano (Via Appia Antica 136), qui si ritira il “passaporto dell’Apostolo” che certifica la partecipazione e permette di raccogliere le “credenziali” ad ogni tappa visitata.

Ad ogni tappa si potrà ricevere la mappa con tutte le tappe del percorso. Inoltre, i partecipanti saranno accolti da volontari di diverse Parrocchie romane. L’attraversamento dei Fori (parco archeologico del Colosseo) per i partecipanti è gratuito. Sarà possibile accedere all’area archeologica del foro romano unicamente attraverso l’ingresso denominato “Foro Romano 1” (come da mappa) nei pressi di Via di San Teodoro. All’ingresso verrà emesso il biglietto di ingresso gratuito per i partecipanti previa esibizione del passaporto dell’apostolo e di un documento di riconoscimento. Alle ore 17, a Piazza San Pietro, sotto l’Obelisco, si riceverà la “pietruzza” benedetta.

Maggiori informazioni sul sito: www.sanpietroquovadis.it