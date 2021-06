Quintetto di Fiati dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Villa Falconieri

Proseguono le serate estive del Tuscolo con Dimore Sonore, il Festival delle Ville Tuscolane. Dal 1 luglio al 1 agosto, appuntamento con la prima parte del Festival: un mese di eventi con concerti, teatro, performance e incontri con grandi nomi della cultura, della musica e dello spettacolo. Un cartellone di pregio promosso dalla Regione Lazio, organizzato da Irvit, l’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, e che vedrà la collaborazione anche dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, della Fondazione Romaeuropa e delle associazioni del territorio.

Villa Falconieri, sabato 17 luglio, ospita alle 21 il Quintetto di Fiati dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il concerto Un palco all’Opera: in programma le trascrizioni per quintetto di fiati delle Sinfonie da “L'Italiana in Algeri” e “Cenerentola” di Rossini, del “Pot-pourri fantastico sul Barbiere di Siviglia” di Rossini realizzata nell’Ottocento da Briccialdi e di una suite da “Porgy and Bess” di Gershwin. Due mondi musicali, lontani solo in apparenza, che si incontrano seguendo il comune denominatore della teatralità e della forza narrativa. Il concerto è gratuito con prenotazione al link www.eventbrite.it/e/biglietti-un-palco-allopera-quintetto-di-fiati-dellaccademia-di-santa-cecilia-160932245679.

Qui il programma completo di Dimore Sonore, il festival delle Ville Tuscolane.