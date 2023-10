Quintessence, la mostra

“Quintessence” è il titolo prescelto da Anna Isopo di Arte Borgo Gallery per la mostra inserita nell'VIII edizione di RAW 2023 che si svolgerà presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana. Il Palazzo della Cancelleria è un edificio di grande valore storico, un gioiello di architettura, affacciato sull'omonima piazza, nel centro di Roma, vicino a Campo dei Fiori.?



Le prestigiose sale faranno da cornice alle opere di artisti internazionali. Due delle suggestive sale ospitano le mostre personali di Kati Goldyn e Waltraud Gemein mentre nelle altre due sale si potranno ammirare le opere di Tatiana An, Andreas Angleitner, Jürgen Barnickel, Nicola Barth, Axel Becker, Clara Calì, Monica Di Bartolo, Antonio Esposito, Danila Fulgenzio, Joanna Guzowska, Pia Kintrup, Monika Kropshoefer, Winnie KS Hui, Silvana Landolfi, Gaya Lastovjak, Orna L. Brock, Concetta Masciullo, Anja Morisse, Veronica Morresi, Mehdi Oveisi, Suzanne Ranzijn, Ursa Schoepper, Maria Stamati e Holger Triltsch.



Le origini della “quinta essenza” si fanno risalire alla teoria classica, secondo cui l'universo è composto da quattro elementi – acqua, aria, fuoco e terra – tenuti insieme da un quinto elemento, invisibile ma allo stesso tempo onnipresente al di là dei confini dello spazio e del tempo. La principale proprietà del quinto elemento è la capacità di permeare la sfera celeste, in quanto dotato di maggior purezza rispetto ai quattro elementi terrestri.?





Gallery