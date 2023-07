Carafranca, Adika Pongo e Across the Universe: weekend di musica al Quid

Il weekend in arrivo sulla terrazza di via Assisi sarà all'insegna di stili, influenze e generi differenti per un inizio luglio adatto a tutti i palati musicali.

Il Quid apre il fine settimana in anticipo, giovedì 6 luglio, con il live dei Carafranca, una delle più storiche ed attive live band romane, con una setlist al tempo stesso coinvolgente e divertente. Si prosegue venerdì 7 luglio a ritmo dance con gli Adika Pongo, la prima band di Niccolò Fabi e una delle realtà internazionali più importanti nell’ambito della disco-funk. E sabato 8 luglio sarà l’occasione per celebrare la Beatles night con il progetto Across The Universe.

Com’è ormai consuetudine, gli appuntamenti live del Quid saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proiezione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.

Le biografie degli artisti protagonisti al Quid

Giovedì 6 – Carafranca

I Carafranca nascono da una costola incrinata dei Caraserena, storica band romana che per una quindicina di anni ha imperversato sulle principali ribalte della capitale. Partendo dal repertorio storico dei Caraserena i Carafranca proseguono il loro percorso con l’aggiunta di canzoni recenti e future sempre nel segno di un pop elegante e sofisticato ma allo stesso tempo allegro e generoso. Una performance ricca di sorprese e di momenti imprevedibili per una serata in cui nessuno sa cosa può aspettarsi. Da vari anni combattono la loro battaglia contro i bis, e per ora la stanno perdendo. I Carafranca sono: Filippo Trentalance (voce e chitarra), Manrico Andreozzi (cori), Simone Maiolo (voce e chitarra) Andrea Borrelli (batteria).

Venerdì 7 – Adika Pongo

Gli Adika Pongo sono una concreta realtà musicale dal 1994, anno in cui leader e fondatore del gruppo era Niccolò Fabi che sarebbe poi divenuto cantautore affermato. Da allora la band non si è mai arrestata portando in giro in Italia e in Europa quella che viene chiamata "Disco Music"(Earth Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, etc.). Dopo i grandi successi dei loro spettacoli live, la Band si propone al pubblico italiano ed internazionale con il loro primo CD Groovin' Up per la prestigiosa etichetta inglese Expansion Records (V° posto nella Uk soul chart). Tra le numerose collaborazioni Lionel Richie, Norman Jean e Luci Martin (CHIC), Christopher Williams, Leroy Gomez (Santa Esmeralda). Il 9 ottobre 2020 é uscito il loro ultimo singolo Touch My Heart in collaborazione con James “D-Train“ Williams (Expansion Records). Gli Adika Pongo sono: Francesca Silvi (voce), Alessio Scialò (tastiere), Costantino Ladisa (sax), Alberto Lombardi (chitarra), Alessandro Benedetti (basso), Andrea Merli (batteria) e Pablo Oliver (percussioni).

Sabato 8 – Across the Universe

Omaggio all'omonimo film, del 2007, della regista Julie Taymor, visionario e psichedelico, musicato attraverso le canzoni più celebri dei Beatles, per raccontare l'atmosfera degli anni '60, tra la guerra del Vietnam, e un forte desiderio di pace. Seppure i Beatles non vengano mai menzionati nel film, sono numerose le citazioni e i riferimenti. Il nome di ogni personaggio (Jude, Lucy , Prudence, Sadie, Jo Jo, Maxwell) è preso da un brano dei Beatles. Il progetto nasce nel 2011 ottenendo fin da subito un discreto successo, dopo 12 anni ritorna nella scena romana con la stessa energia e lo stesso scopo, quello di riportare il pubblico dentro la storia e le atmosfere di quegli anni, attraverso gli originali arrangiamenti e le rivisitazioni dei brani contenuti nel film. La line-up Katia Rizzo e Alex Ferrara (voci), Massimo Calabrese (basso), Max Bossi (chitarra) e Derek Wilson (batteria).