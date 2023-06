Quid Music Rooftop: spazio culturale per cene, aperitivo e musica dal vivo

La terrazza privata più grande di Roma si prepara ad accogliere il Quid Music Rooftop, il “volto estivo” del Quid di via Assisi e quest’anno, alla possibilità di assistere ai concerti, si aggiunge anche la possibilità di fare aperitivo in terrazza con il sottofondo di due dj act già protagonisti di molte notti romane.

Ogni mercoledì e domenica, a partire dal 7 giugno, ad accompagnare i cocktails e la pizza di Daniele Frontoni, saranno Francesco Visconti, aka bioHipHop, e i Radio Bros. Un mix di stili, generi ed influenze garantirà un aperitivo frizzante, elettrizzante ed emozionante grazie anche alla partnership con realtà come 16Birra, Reale e Schweppes. Il modello di riferimento sono il Frank’s Cafè di Londra o il Deck 5 di Berlino rooftop-bar dove la musica e i djset sono l’elemento in grado con un twist di trasformare una serata qualunque in un momento da non dimenticare.

La musica dal vivo sarà protagonista, invece, del resto della settimana. Ad aprire i live estivi del Quid Music Rooftop saranno venerdì 9 giugno gli Adika Pongo, una delle band simbolo della disco-music contemporanea. Ogni giovedì ritorna sul palco come protagonista la music originale d’autore. Il primo live “d’autore” avrà come protagonista, giovedì 15 giugno, Alice Clarini, già vincitrice del Premio Repubblica al Premio De Andrè e la sua band tutta al femminile.

Giovedì 22 giugno sarà il turno dei Someplace, guidati dalla carismatica Sonia Tabacco ed artefici di un sound originale e senza filtri e di testi ironici e pungenti.

Le serate di venerdì e sabato saranno, invece, dedicate alle cover degli artisti che hanno cambiato la storia della musica: dagli ABBA, che verranno riproposti venerdì 16 giugno nella versione luccicante e sorprendente degli AbdACADABRA, ai Duran Duran che sabato 24 giugno saranno protagonisti di un viaggio nel tempo grazie ai Planet Earth Project. Ogni sera sarà possibile assaggiare la pizza di Daniele Frontoni, che tutti i lunedì d’estate proporrà anche una selezione di pizze ispirate ai segni zodiacali ed eventi a tema “astrologico”