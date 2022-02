Al Teatro Tor Bella Monaca "Qui è così!", un One Man Show dedicato a tutti i curiosi della vita

Uno spettacolo comico ed imprevedibile, un modo per giocare dimenticando tutto il resto, virus compreso, un invito per il pubblico ad entrare (oltre che con la mascherina) con leggerezza e complicità nello spettacolo, per emozionarsi da grandi, tornando ad essere bambini! Uno spettacolo giocoso, insolito e non convenzionale, una sorta di pista da circo dove il direttore è intrattenitore, mago, attore e narratore, con monologhi, musiche, dialoghi, proiezioni, improvvisazioni, balletti. Un avvolgente viaggio nel tempo, che strizza l’occhio al passato senza tralasciare i paradossi del nostro quotidiano, in un excursus che sprona lo spettatore ad essere attento, coinvolto e partecipe, creando un luogo dove ognuno potrà riconoscersi in qualcosa. Uno spettacolo dove ogni sera ci sarà qualcosa di diverso, perché diverso ogni sera sarà il pubblico e che porta nel suo titolo l’essenza di tutto ciò che potrà accadere. Un “One Man Show” dedicato a tutti i curiosi della vita e senza limiti di età. Inimitabile… ma condivisibile!



Oggi che più che mai per chi fa teatro, l’unica parola d’ordine possibile è Resistere, come una sorta di sberleffo alla faccia del virus o di chi ne fa le veci, va in scena… QUI È COSÌ! un one-man-show dove tutto può accadere!

QUI È COSÌ!

Da martedì 15 a sabato 19 ore 21

di e con Mauro Perugini

promozione A&F promotickets

Produzione Teatro Libero Palermo



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)

PER PRENOTARSI:

06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30)

promozione@teatrotorbellamonaca.it