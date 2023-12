"Qui è altrove", esposizione di lavori dedicati a Villa Pamphili

Metti una giornata in Villa. Passeggiare, ascoltare, camminare, visitare ... correre, fare esercizio, pensare, leggere?in un luogo che non è solo cornice. La villa cambia, si muove, respira: è abitata.

Nei suoi meandri e nei nostri pensieri?si muovono i personaggi di storie antiche e moderne, vere e fantastiche narrate o solo immaginate. Muoversi nella villa a testa in su. Praticare gli stessi sentieri e vederli ogni volta differenti. Lo sguardo catturato in una inquadratura alla quale si sovrappone il carico simbolico di esperienze, fantasia e sogno che la rendono varco verso un altrove. Prendere nota e soffermarsi sulle prime emozioni.?Poi indagarle insieme all’immaginario che ne scaturisce. Scorci come sipari, passaggi, soglie: riedizione di appunti visivi in cui affiorano i rimandi ad un fantastico che sembra plausibile.

QUI È ALTROVE è una esposizione di lavori dedicati a Villa Pamphili e pensati appositamente per gli spazi della biblioteca Villino Corsini, del circuito comunale Biblioteche di Roma, nella quale vengono ospitate. Sono opere che nascono dalla frequentazione della Villa nel corso degli anni e dalla conseguente confidenza che permette all'artista di prendere spunto dai meravigliosi scorci reali per crearne di nuovi appartenenti forse ad altri regni.

Sperimentando tecniche e provando materiali diversi Sabina Zocchi fa fronte alle sue più recenti esigenze espressive e allestisce una mostra che si arricchisce di stimoli sensoriali, grazie alla diffusione sonora di citazioni letterarie (Stendhal, Merleau-Ponty, Berger, Jullien, Noë) e al dialogo con la luce naturale che filtra dalle finestre delle sale della biblioteca affacciate sulla Villa, modificando la percezione ottica nel corso della giornata.