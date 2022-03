"Questa volta te lo dico che… ti amo", spettacolo al Teatro Tor Bella Monaca

Domenica 3 aprile ore 18 in scena al Teatro Tor Bella Monaca una proposta del territorio: QUESTA VOLTA TE LO DICO CHE… TI AMO di Luca Franco, adattamento e regia di Lucia Radicchi. Una commedia brillante, ironica, pungente e al tempo stesso romantica.



Dario, affascinante e timido cinquantenne, decide di organizzare, in occasione del Capodanno, una rimpatriata con i suoi vecchi compagni di liceo che non vede da più di 20 anni. Tra gli invitati c’è anche lei, Monica, il grande amore di Dario fin da quando erano bambini, un amore però mai confessato per il timore di rovinare la splendida amicizia che da sempre li lega. La curiosa rimpatriata, sin dall’inizio, prende una piega decisamente goliardica e a tratti imbarazzante. Durante il breve ma intenso soggiorno a casa di Dario, i vecchi compagni della quinta D ricorderanno i bei tempi andati tra gag, scherzi, battute taglienti e qualche momento di inevitabile nostalgia riferita agli anni del liceo, i fantastici anni ’90.Una commedia brillante, ironica, pungente e al tempo stesso romantica, una storia gentile che racconta un sentimento tanto vero quanto puro del quale vorremmo tutti esserne i protagonisti.



In scena Alberto Orsini, Isabella Lapresa, Barbara Serafini, Flavio De Andreis, Giuseppe Cantagallo, Alessio Ridolfi, Rossella Bollettini, Laura Proietti, Alessandra Parrella, Massimo Torri e con la partecipazione di Matteo Monai e i piccoli Ginevra Shachar e Lorenzo Urso. Con l'assistenza alla regia di Giorgia De Andreis, Roberta Cartocci acting coach. la direzione di palco di Roberta Bosi, le scenografie di Vincenzo Parrella e Annarita Orsini, e i costumi di Chi è di Scena. Una produzione della Lucky Company.