Questa Terra bellissima: parole e musica dell’energia

Il 14 marzo 2022, alle ore 15.30, presso l’Aula Magna del Rettorato si terrà un incontro sul tema della sostenibilità, tra musica ed energia, con la partecipazione di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino.



L’accesso all’energia è senso e misura della libertà dell’uomo. Con l’avvento delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche, che stanno sovvertendo l’intero sistema economico, si promuove l’idea di bene comune, per proteggere le generazioni che verranno e permettere la ridistribuzione della ricchezza anziché la sua concentrazione in poche mani. Il ruolo preminente dell’energia in tutti i settori della vita e nelle sfide del domani, nel progresso tecnologico, nella salvaguardia del pianeta, del ruolo sociale dell’uomo, conferma questa prospettiva.

L’evento sarà l’occasione per sottolineare le interazioni tra energia, economia, società e cultura, prendendo suggestioni dalla musica con un testimonial di eccezione.



Il programma prevede i saluti della rettrice Antonella Polimeni e l’introduzione del prorettore alla Sostenibilità Livio de Santoli; a seguire momenti di discussione alternati a intermezzi musicali tematici. L’incontro si concluderà con il dibattito aperto agli studenti. La partecipazione è libera e gratuita.